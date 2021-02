UPDATE VIDEO Ciucu anunta ca s-a confiscat prima masina care arunca aiurea gunoiul in sectorul 6: "Aplic politici de toleranta zero! Nu trebuie sa mai traim intr-o groapa de gunoi!"

Cele doua actiuni, din Sectoarele 5 si 6, au avut loc aproape simultan.Ministerul Mediului anunta ca sambata a fost confiscat primul autovehicul pentru transport si depozitare ilegala de deseuri. Persoana din Sectorul 5 care a fost prinsa in flagrant de catre comisari de mediu si politisti locali a fost amendata cu 30.000 de lei.Totodata, au fost impuse dispozitii de salubrizare a zonei afectate, pana in data de 17 februarie 2021."Atunci cand problemele devin prea mari pentru ca unii vor sa faca bani din debarasarea gunoiului la marginea Bucurestiului si pe unde apuca, APLIC politici de TOLERANTA ZERO! Atunci cand traim printre munti de gunoaie, aplic politici de toleranta zero.Daca nu gresesc, Garda de Mediu Bucuresti nu a confiscat, in toata istoria ei, nicio masina. S-ar putea ca aceasta sa fie prima in Bucuresti (asta e o stire). Pentru ca la comisia de ordine publica locala de ieri am discutat si despre asta, destul de apasat, cu Politia Nationala a Sectorului 6. Vor trece ani pana vom reusi sa igenizam ceea ce s-a acumulat prin bataia de joc din ultimii 30 de ani", a transmis, pe Facebook , primarul Sectorului 6.Ciucu avertizeaza si constructorii sa aiba grija unde arunca gunoiul."Inca o data: Sectorul 6 nu mai este sat fara caini. As vrea ca mesajul meu sa ajunga la toti aceia de pe OLX si de pretutindeni care preiau deseuri de la blocuri si case si le arunca aiurea! Nici marii constructori nu vor fi uitati. Ei vor fi monitorizati in mod special.Deci, grija mare. Se confisca masini si am dat drumul politiei locale sa isi indeplineasca menirea. Si ii aveam la bord si pe cei de la Politia Locala din Sectorul 6. Gata, nu trebuie sa mai traim intr-o groapa de gunoi!", a mai scris Ciucu.Recent, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca va incepe la primavara cea mai mare campanie de curatenie din Bucuresti , dupa ce autoritatile au finalizat experimentul de curatare a unui sector din bulevardul Iuliu Maniu.