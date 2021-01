Ciucu anunta ca Primaria Sectorului 6 s-a imprumutat aproape de plafonul maxim pentru lucrarile electorale proaste: "El a plecat, noi am ramas cu datoriile"

"Sectorul este imprumutat pana aproape de plafonul maxim pentru lucrarile electorale (si de proasta calitate) de an trecut. Pentru ca dorea sa arate ca face si el ceva, a imprumutat bani multi, pe zeci de ani de zile, pe care i-a cheltuit odata. El a plecat, gazonul scump a ramas, trebuie intretinut, iar noi am ramas cu datoriile.Voi intari zona de fonduri europene, tai si demufez permanent cheltuielile inutile, contractele fantoma si elimin coruptia si risipa. Asta fac!", a scris Ciucu pe Facebook Primarul Ciucu a publicat mesajul de Anul Nou, urandu-le cetatenilor "La multi ani!"."Intrasem aici sa va urez la multi ani si vad ca m-am lungit, m-am dus cu mesajul meu catre dumneavoastra de inceput de an in alta directie. Iertati-ma, le am pe suflet, nu ma odihnesc noptile, ma culc cu problemele Sectorului 6 in minte si ma trezesc cu ele in gand.LA MULTI ANI ! Sa avem un an nou mai normal si sa facem treaba! Un an nou mai bun! Depinde de noi", scrie Ciucu.