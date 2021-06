Sute de garaje daramate in Sectorul 6 pentru construirea de parcari. "Mergem mai departe cu eliberarea domeniului public"

"Asa cum am promis, mergem mai departe cu eliberarea domeniului public de constructii ilegale si inoportune: eliminam garajele aparute in Bucuresti in anii '90.Ca regula generala, acolo unde sunt garaje vom amenaja parcari. Din suprafata ocupata de doua garaje, rezulta 3 locuri de parcare Politia Locala a Sectorului 6 a identificat deja garajele existente si a demarat procedurile pentru dezafectarea acestora, iar situatia intermediara se prezinta astfel.* Numar garaje identificate: 439* Numar garaje cu autoriatie emisa de Primaria Municipiului Bucuresti: 163(da, cu asta se ocupa in trecut PMB)* Numar garaje cu autorizatie de construire emisa de PS6: 90(da, e un haos generalizat, pentru acelasi lucru autorizatie emite si Primaria Generala si Primaria de Sector. Absurd)* Numar garaje fara autorizatie de construire: 171* Numar de garaje pentru care am emis instiintari in vederea dezafectarii: 175(procesul este in desfasurare)* Numar de garaje dezafectate in urma instiintarilor emise: 20* Numar de garaje cu dispozitie de demolare: 44"Postarea este insotita de o poza din Cluj-Napoca, unde primaria are aceeasi politica, precizeaza Ciucu.