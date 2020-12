Intalnire a primarilor Ciucu, Armand si Mihaiu: "Avem probleme comune, facem schimb de experienta si comparam solutii"

"Problemele cu salubritatea si cu managementul deseurilor (mai ales pe partea de selectare/reciclare/depozitare) sunt majore in Bucuresti. Ne-am intalnit in aceasta dimineata pentru a ne consulta si cauta solutii.Avem cateva solutii fezabile si pe care i le vom propune Primarului General Nicusor Dan , pentru ca el ne coordoneaza si trebuie sa actionam impreuna. Le vom discuta public si dupa ce le agream cu el, pentru ca nu este normal sa le afle de pe Facebook ", a scris Ciprian Ciucu, marti, pe Facebook.El a mentionat ca face schimb de experienta cu omologii sai de la sectoarele 1 si 2."In rest, avem probleme comune, facem schimb de experienta si comparam solutii si vom si comunica pe o voce comuna pe chestiunile arzatoare, cum ar fi limitari legislative pe care Parlamentul si Consiliul General trebuie sa le inlature pentru a ne lasa sa ne facem treaba. Ideea este ca in Bucuresti (PMB) si la Sectoarele 1, 2 si 6 avem majoritati impreuna PNL USR -PLUS si trebuie sa ne comportam ca atare.Este un semn de normalitate, de colaborare, un semn pe care il transmitem si colegilor nostri care vor forma guvernul, pentru ca avem nevoie cat mai repede de un Guvern atent la nevoile comunitatilor locale! Acum ne-am intalnit la in biroul doamnei Armand, peste doua saptamani ii astept pe cei doi colegi primari la mine", a adaugat Ciprian Ciucu.