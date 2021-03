Marea campanie de curatenie din Sectorul 6: la doua zile distanta, gunoaiele reapar prin gradini. "In ce fel de societate vreti sa traim?"

Primarul Ciprian Ciucu spune ca a fost in inspectie intr-una dintre zonele care fusese curatata cu doar doua zile inainte."M-am intristat nitel pentru ca la doar doua zile de la curatenie, in unele gradini de blocuri gunoiul (in special aruncat de la fereastra) isi refacuse aparitia. Voluntari, muncitori platiti, bani, utilaje, timp am dedicat acestei curatenii. Dar unii oameni, o minoritate, nu doar ca nu apreciaza, dar nici nu le pasa", scrie primarul Ciucu Edilul adreseaza apoi o lista de intrebari adresate locuitorilor din sector, cerandu-le parerea cu privire la gradul de severitate pe care ar trebui sa-l impuna pentru pastrarea curateniei."Discutia la noi este importanta. Care sa fie nivelul de toleranta pe care sa-l practicam? Cat de drastici sa fim? Cat de intelegatori si suportivi? Unde tragem linia si sa prevenim abuzurile? Uite, va dau un exemplu... O sa facem parcari, tin mult la asta. Acum masinile sunt peste tot si tesutul urban arata ca naiba... Acolo unde oamenii chiar nu au unde parca, inteleg sa mai permitem si parcatul pe trotuar. Dar tot acolo unde se parcheaza pe trotuar... daca ai pus roata pe spatiul verde (sau ceea ce a fost odata spatiu verde si pleci cu rotile pline de noroi pe trotuar si carosabil..., acolo nu mai sunt intelegator). Este un exemplu de "unde tragem linia". In ce fel de societate vreti sa traim? In ce fel de oras vreti sa creasca copiii nostri?", adauga primarul Ciucu.