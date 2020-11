Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, un car de nervi la receptionarea unei lucrari: "Cine sapa un sant trebuie sa repare tot trotuarul, ca la Oradea"

"Sunt un car de nervi. Am fost sa receptionez (pesonal sa verific!) inca o lucrare iar in drum m-am oprit la o alta, semnalata de cetateni, care va veni la receptie in viitorul apropiat."Mozaicul" si gaura din stanga colajului, la fel ca santul din dreapta sus, sunt opera Companiei Municipale Mangementul Traficului. Evident ca nu a existat o coordonare intre aceasta companie municipala si lucrarile facute in graba de catre ADP Sector 6 la presiunea fostului primar!Mesajul meu este urmatorul: cine sapa un sant de 60 de centimetri, TREBUIE sa repare tot trotuarul, pe o latime de 2 metri, ca la Oradea! Aceste bulevarde mari tin de PMB si voi propune un proiect Consiliului General pentru ca acest lucru sa se intample! Pe strazile secondatre ma ocup eu prin hotarare de Consiliu Local. Oricum, stam execrabil la coordonarea lucrarilor, planificarea lor. E ca la nebuni.Pozele din dreapta-jos arata cum au fost refacute lucrarile dupa ce am mai refuzat receptia odata. Asta pentru ca s-a lucrat fara proiect, de ochii lumii, in febra alegerilor!!! Exact cand ma rugam de fostul primar sa nu le faca in graba, sa astepte sa le fac eu ca lumea!Si sunt un car de nervi pentru ca sunt facute pe bani imprumutati si ca au doar 3 ani garantie di ca sunt proaste! Eu nu platesc asa ceva.Lucrarea pentru care am iesit pe teren este okayish, o vom receptiona dupa imbunatatiri superficiale pe cate deja le-am cerut!Sa se stie: Cine vine la licitatii in Sectorul 6 trebuie sa livreze calitate. Sectorul 6 are un primar mai... pretentios si nu ia nici spaga", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: