Primarul Sectorului 6 vrea sa reduca parcul auto al institutiei: "Daca scot Politia Locala din schema, mai mult de jumatate sunt pentru directorime"

"Daca scot Politia Locala din schema, mai mult de jumatate sunt pentru directorime. Foarte multe Dustere si alte 4x4 au fost cumparate in ultimii patru ani. Vom reduce parcul auto, generator de costuri ( soferi , revizii, combustibil, parcari etc) la jumatate.Sa nu va para rau, dar am nevoie de bani pentru investitii. Investitii in sector, investitii pentru cetateni. Gata cu boieria pe bani publici. (Asa am vazut la Oradea...)", a scris Ciprian Ciucu, vineri, pe Facebook El a postat si un tabel potrivit caruia parcul auto al Primariei de sector este format din 129 de autoturisme si autoutilitare, din care Politia Locala are 56 de autoturisme si cinci autoutilitare.