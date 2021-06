Ciprian Ciucu vrea sa preia peste 70 de strazi de la Primaria Capitalei pentru a le reabilita si moderniza

Conform referatului de aprobare, pentru asigurarea obiectivelor esentiale pentru comunitate constand in reabilitarea infrastructurii de baza, furnizarea de servicii publice continue si de calitate catre populatie, asigurarea confortului urban, respectarea standardelor europene privind conservarea si protectia mediului inconjurator, precum si pentru o mai buna si continua infrumusetare a Sectorului 6, se impune derularea de lucrari de intretinere /reabilitare si modernizare a arterelor de circulatie. Prin acest proiect de hotarare, Consiliului Local al Sectorului 6 va putea implementa sistematizarea rutiera cu sensuri unice pentru fluidizarea traficului rutier in sector si crearea de noi parcaje de resedinta, va putea planifica si efectua interventiile necesare asupra arterelor de circulatie in aceasta zona administrativ-teritoriala, mai releva sursa citata.