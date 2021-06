Preturi exorbitante pentru gardurile din fier din Sectorul 6 al Capitalei. Ce solutie propune primarul Ciprian Ciucu

"Garduri montate peste tot de fosta administratie a PS6, preturi cu TVA:* 212,8 lei metrul de gard metalic, inaltime - 0,8m (inclusiv montaj)* 350 lei un panou de gard cu brevetZiduri de mici dimensiuni montate doar unde este cazul, de catre actuala administratia a PS6:* 107,1 lei/inclusiv tva - ml de zid, inaltime - 0,45 (inclusiv montaj). Pretul include: sapat si turnat fundatie, zidit boltari, introdus armatura, turnat beton in interiorul boltarilor, aplicat capace, materiale (boltari, beton, armatura, chit, capace), manopera, transport", a afirmat Ciprian Ciucu pe Facebook.Edilul a explicat apoi ca gardurile metalice ruginesc si devin inestetice dupa un timp. Totodata, creeza impresia de ingradire."Gardurile metalice tin mizerie, sunt inestetice, ruginesc si ne creeaza o impresie coplesitoare de tarc, ne ingradesc si nu simtim ca traim intr-o lume libera si intr-o societate deschisa.Acolo unde luam gardurile, deoarece in zeci de ani s-a depus sol, odata cu disparitia gardului, pamantul risca sa se scurga din cauza ploilor pe trotuar. Dupa ce am analizat impreuna cu peisagistii pe care i-am angajat la ADP mai multe solutii, am ajuns la concluzia ca putem pune ziduri joase, estetice, cu o cromatica echilibrata, pe un rand sau pe doua randuri care sa opreasca ravarsarea noroiului si sa mentina solul pe care vom planta flori, iarba, arbusti", a conchis Ciprian Ciucu.