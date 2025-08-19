Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 16:37
402 citiri
Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO
Ciprian Ciucu FOTO Hepta

Vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat marți, 19 august, la finalul ședinței Biroului Executiv Național al partidului, că PNL nu va face publice deocamdată intențiile legate de candidatura pentru Primăria Capitalei.

„În acest moment, noi nu comunicăm nimic în ceea ce privește Primăria Capitalei. Voi comunica inclusiv eu personal dacă voi avea ceva de comunicat din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important. Avem deja sondaje, atât comandate de noi, cât și de alții, știm destul de bine cum stăm în acest moment. Dar prefer să nu comunic acum pe acest subiect. Mi se pare că vorbim despre pielea ursului din pădure”, a spus Ciucu.

Edilul Sectorului 6 a explicat că discuțiile legate de o eventuală candidatură a PNL la București depind de calendarul alegerilor, care nu este încă stabilit. „Vreau să văd că Guvernul își asumă în primul rând o dată a alegerilor sau o anunță public, după care putem să discutăm despre aceste elemente”, a adăugat liberalul.

Întrebat despre o posibilă colaborare PNL–USR în privința Primăriei Capitalei, Ciucu a negat existența unor negocieri. „Nu există această discuție între PNL și USR în acest moment. Evident, va fi nevoie să discutăm.

În ceea ce privește informațiile neoficiale potrivit cărora PSD ar prefera ca alegerile pentru București să fie organizate anul viitor, Ciucu a evitat să comenteze. „Care ar fi rațiunea? Nu știu ce îi motivează și nu comentez știri neoficiale”, a afirmat el.

Totodată, primarul Sectorului 6 a vorbit și despre faptul că în coaliție fusese ridicat și subiectul referendumului local propus de Nicușor Dan înainte de alegerea sa ca primar general, însă acesta nu a mai fost pus pe agenda politică. „Da, l-am susținut și în campanie. De ce nu se întâmplă? Nu știu. Trebuie să-și asume cineva. Dar acum, în acest moment, ne concentrăm pe pachetul 2 de reforme de care România are nevoie”, a conchis Ciucu.

Când va fi adoptat al doilea pachet de reforme? Ciprian Ciucu: „Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat” VIDEO
Când va fi adoptat al doilea pachet de reforme? Ciprian Ciucu: „Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat” VIDEO
Vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat marți, 19 august, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL, că liberalii susțin în unanimitate asumarea de...
De ce asocierea lui Călin Georgescu cu Sorin Ovidiu Vântu îl poate compromite pe „liderul spiritual” al suveraniștilor. „RO EXIT” și aderența românilor la anti-europenism
De ce asocierea lui Călin Georgescu cu Sorin Ovidiu Vântu îl poate compromite pe „liderul spiritual” al suveraniștilor. „RO EXIT” și aderența românilor la anti-europenism
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, fost mogul de presă și protagonistul unora dintre cele mai mari scandaluri din România, schema piramidală FNI, a anunțat că vrea să înființeze...
#ciprian ciucu, #Primaria Capitalei, #alegeri , #stiri ciprian ciucu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum poate Romania sa contribuie la garantiile oferite Ucrainei. "Riscam sa ne intoarcem la vremea imperiilor, iar cei puternici vor dicta"
a1.ro
Sora Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, mesaj dureros chiar in ziua in care tanara ar fi implinit varsta de 23 de ani. Ce a zis
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Detașările în sectorul public, interzise până la finalul lui 2026. Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul
  2. Când va fi adoptat al doilea pachet de reforme? Ciprian Ciucu: „Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat” VIDEO
  3. Marian Godină, plângere penală pentru deputatul AUR Dan Tănasă care a îndemnat oamenii să nu accepte comenzi livrate de asiatici. Îl acuză de incitare la violență
  4. Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO
  5. Vestea pe care o aștepta Traian Băsescu. Ce locuință ar urma să primească de la stat, deși a fost dovedit drept colaborator al Securității
  6. ”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”
  7. AUR cere alegeri anticipate. "Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie"
  8. Rareș Bogdan, mesaj înspăimântător. Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est: "România și Republica Moldova sunt vitale pentru el”
  9. AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
  10. Nicușor Dan și-a întrerupt vacanța prin țară pentru două videoconferințe urgente cu liderii europeni. De unde a intrat online