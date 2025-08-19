Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO

Vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat marți, 19 august, la finalul ședinței Biroului Executiv Național al partidului, că PNL nu va face publice deocamdată intențiile legate de candidatura pentru Primăria Capitalei.

„În acest moment, noi nu comunicăm nimic în ceea ce privește Primăria Capitalei. Voi comunica inclusiv eu personal dacă voi avea ceva de comunicat din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important. Avem deja sondaje, atât comandate de noi, cât și de alții, știm destul de bine cum stăm în acest moment. Dar prefer să nu comunic acum pe acest subiect. Mi se pare că vorbim despre pielea ursului din pădure”, a spus Ciucu.

Edilul Sectorului 6 a explicat că discuțiile legate de o eventuală candidatură a PNL la București depind de calendarul alegerilor, care nu este încă stabilit. „Vreau să văd că Guvernul își asumă în primul rând o dată a alegerilor sau o anunță public, după care putem să discutăm despre aceste elemente”, a adăugat liberalul.

Întrebat despre o posibilă colaborare PNL–USR în privința Primăriei Capitalei, Ciucu a negat existența unor negocieri. „Nu există această discuție între PNL și USR în acest moment. Evident, va fi nevoie să discutăm.

În ceea ce privește informațiile neoficiale potrivit cărora PSD ar prefera ca alegerile pentru București să fie organizate anul viitor, Ciucu a evitat să comenteze. „Care ar fi rațiunea? Nu știu ce îi motivează și nu comentez știri neoficiale”, a afirmat el.

Totodată, primarul Sectorului 6 a vorbit și despre faptul că în coaliție fusese ridicat și subiectul referendumului local propus de Nicușor Dan înainte de alegerea sa ca primar general, însă acesta nu a mai fost pus pe agenda politică. „Da, l-am susținut și în campanie. De ce nu se întâmplă? Nu știu. Trebuie să-și asume cineva. Dar acum, în acest moment, ne concentrăm pe pachetul 2 de reforme de care România are nevoie”, a conchis Ciucu.

