Decizia de neînțeles a italianului Mandorlini: bătaie de joc la adresa lui Deac?

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 09:03
Ciprian Deac. Foto: Facebook / Alex Barbu

Metaloglobus București a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-1), sâmbătă, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Debutanta Metaloglobus a obținut al doilea său punct în campionat.

Bucureștenii au deschis scorul prin Dragoș Huiban (4 - penalty), după ce francezul Marcus Coco, debutant în Superligă, l-a faultat în careu pe Ely Fernandes.

CFR a egalat tot din penalty, prin kosovarul Meriton Korenica (37), după un fault comis de Aboubacar Camara asupra lui Mohamed Badamosi.

Vicecampioana a mai beneficiat de un penalty, după un henț comis de Camara (VAR), dar portarul George Gavrilaș a apărat șutul lui Korenica (45+4).

CFR a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în campionat, dintre care patru egaluri și trei eșecuri.

Antrenorul Andrea Mandorlini l-a introdus pe teren pe "veteranul" Ciprian Deac în minutul 90+4, cu 60 de secunde până la final.

"Fiecare antrenor are niște strategii, clar, dar și pe mine m-a uimit și m-a surprins. Dacă vrei să bagi un jucător pe final de joc, bagi un copil, să îi mai dai un minut, nu îl bagi pe Deac.

Pe Deac trebuie să îl bagi să îți vină cu o execuție, să facă ceva în ultimele 15 minute. Problema e că nu ai schimbat nimic până în minutul 81, nu faci absolut nimic.

Cum a procedat, mie mi s-a părut că trage de timp", a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

