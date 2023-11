Ciprian Deac, supărat pe tatăl lui: "Nu am nevoie de avocați și nu îmi face cinste"

Ciprian Deac (37 de ani) a fost extrem de supărat în urma declarațiilor pe care le-a dat tatăl lui: "Nici nu am putut să dorm noaptea".

Ioan Deac, tatăl fotbalistului Ciprian Deac, a sărit în apărarea fiului său, considerând că acesta este nedreptățit de antrenorul Andrea Mandorlini.

"Clubul CFR este familia lui Ciprian, este casa lui. E jenant ca în casa ta să vină cineva să te umilească. E deranjant că nu există comunicare, Mandorlini trebuia să vină cu argumente pentru care nu-l folosește pe Ciprian”, a declarat Ioan Deac la fanatik.

Ciprian Deac a spus că nu este de acord cu afirmațiile tatălui său, delimitându-se clar de aceste declarații.

„Am vorbit și cu antrenorul, era normal, cred că nimănui nu-i place să vadă asemenea articole. Îl înțeleg perfect și pe dânsul, dar cred că cel mai rău am ieșit eu din această poveste. Am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocați, ca cineva să vorbească în numele meu.

Nu știam de acest articol, și eu am fost surprins. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, nu-mi face cinste și nu mă reprezintă. Am muncit de mic să-mi fac un nume, să ajung la o echipă bună, să fac performanță și să se vorbească lucruri bune.

Referitor la ce s-a întâmplat, sunt supărat. Azi-noapte nu am reușit să adorm, m-a afectat foarte mult”, a spus fotbalistul.

