Ciprian Marica a reacționat după semifinala de la Campionatul Mondial de Fotbal, dintre Argentina și Croația, 3-0.

Leo Messi a făcut din nou un meci senzațional la Campionatul Mondial de Fotbal.

Faza golului doi marcat de la Alvarez și creată de Messi l-a încântat pe Marica.

by far the best video i’ve ever taken #messi pic.twitter.com/vJglh088Dr