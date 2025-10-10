Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 08:49
1237 citiri
Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
Gică Hagi și Ciprian Marica FOTO Facebook Ciprian Marica

Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei.

Cel vizat în mod special a fost David Miculescu, introdus în minutul 58 al partidei în locul lui Louis Munteanu. Marica este de părere că fotbalistul lui FCSB nu este, în acest moment, o soluție viabilă pentru atacul echipei naționale.

„Nu mi se pare că jucătorul acesta e titular de națională. Nu-l văd o soluție, mai ales ca atacant, unde îl ai pe Bîrligea, pe Louis Munteanu. E greoi cu spatele la poartă. E un jucător bunicel, dar nu-l văd titular”, a declarat Ciprian Marica.

Hagi și Moruțan, remarcații serii

În schimb, fostul internațional i-a evidențiat pe Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi, ambii apreciați pentru implicare și ritmul de joc arătat pe teren.

„Moruțan a arătat ritm de joc. La fel ca Hagi, care a arătat disponibilitate la efort. E important pentru ei să poată alerga. Fotbalul modern e fizic. Cu Austria îți trebuie muncă, dăruire, ambiție. Dacă ne luăm la luptă cu ei, vom pierde, pentru că sunt mai buni”, a punctat Marica.

Fostul atacant, dezamăgit de prestația generală

Ciprian Marica a mai spus că rezultatul contra Moldovei nu oferă încredera necesară înaintea duelului cu Austria și că se aștepta la un meci convingător, cu goluri multe și o superioritate clară.

„Nu ne-a adus moral partida asta. Poate mai mult pentru austrieci, care conduc cu 7-0... (n.r. scor final Austria - San Marino 10-0). A fost o partidă echilibrată, dar eu mă așteptam să dominăm clar. Când ai încredere, faci lucruri fantastice. Aș fi vrut să câștigăm en-fanfare. Din păcate, nu s-a întâmplat”, a mai spus Marica.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!"
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei. Cel vizat în mod...
#Ciprian Marica, #echipa nationala, #david miculescu, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
