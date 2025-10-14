Ciprian Marica a dezvăluit cine urma să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu: "Avea bagajele făcute"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 15:04
Ciprian Marica a dezvăluit cine urma să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu: "Avea bagajele făcute"
Ciprian Marica FOTO DigiSport

În cazul unui eșec cu Austria, Mircea Lucescu urma să plece de la cârma echipei naționale, iar oficialii FRF aveau înlocuitorul pregătit.

Mircea Lucescu a fost pe punctul de a părăsi echipa națională a României, dar victoria cu Austria l-a determinat pe selecționerul de 80 de ani să continue.

Cirprian Marica a dezvluit că, în cazul în care Lucescu își dădea demisia, oficialii FRF aceau pregătită varianta Edi Iordănescu.

Fostului selecționer nu îi merge grozav în Polonia, la Legia, și era pregătit să revină la națională.

"Mi-aș dori ca nea Mircea să rămână mai mult. Datorită acestor lucruri care nu i-au făcut bine, nu cred că va sta până la final. Este un om de 80 de ani, resimte oboseala. Nu e ușor.

La experiența dânsului, e greu să accepți toate criticile și aprecierile mai puțin fondate. Înțeleg că bagajele erau deja făcute și Edi Iordănescu era pe drum. Edi a făcut o treabă excelentă la echipa națională și și-a lăsat o ușă deschisă. Ar putea să revină.", a spus Ciprian Marica pentru Digi Sport.

