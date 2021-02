Momente uluitoare cu Marica in direct, la tv: "Imi cere asta de la Steaua ghetele, in p***a ma-sii". Patronul Farului si-a cerut imediat scuze

Dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu el si o presupusa amanta intr-un hotel din Cluj, acum fostul fotbalist si-a adus aminte de perioada din copilarie, cand era junior la Dinamo "Am fost copil de mingi la cateva derby-uri. Imi amintesc de o faza cu Militaru. Imi luase tata o pereche de ghete si Militaru se incalzea. Imi zice: 'Pustiule, nu vrei sa facem schimb de ghete'. Aveam ghete noi, nu i le-am dat.Eram dinamovist, eram acolo. 'Ia uite, ma, imi cere asta de la Steaua ghetele... in p***a ma-sii.Cei de la Dinamo au ramas acolo, din pacate rivalii nu sunt la fel de organizati",a spus Marica la Digisport.Pe moment, Marica nu si-a dat seama de greseala comisa, insa a revenit dupa cateva minute si si-a cerut scuze in direct."Copilul de atunci a gandit cu voce tare", a spus Marica pe un ton glumet.CTESTE SI: FOTO Un fost fotbalist de la CFR Cluj si FCSB, dat in urmarire de Interpol. De ce este acuzat