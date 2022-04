Miza negocierilor dintre Becali si Marica: "Ce sa fac cu 20.000 de euro pe luna?"

Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a dezvaluit miercuri seara cum au decurs negocierile cu atacantul roman Ciprian Marica, acesta ajungand la un acord pe un an cu echipa campioana.

In plus, omul de afaceri a precizat si care a fost motivul pentru care jucatorul in varsta de 30 de a ani a ales Steaua.

"Eu am vrut sa-i dau macar 20.000 de euro pe luna, nu a vrut. Marica mi-a zis: nea Gigi, eu am 60.000 de euro pe luna numai din chirii, ce sa fac cu 20.000?

Eu, daca vin, vin sa ma relansez la Campionatul European, vin sa iau o prima mare pentru Liga Campionilor, vin sa mai joc 3 ani, vin sa ma retransfer la o echipa in Europa pe 2-3 milioane de euro. Eu nu vin pe 20.000, ce sa fac eu cu 20.000 de euro?", a spus Becali, la Digi Sport.

Contractul pe un an dintre cele doua parti ii permite lui Marica sa plece oricand la o alta echipa.

"Semnarea este pe un an de zile, dar pleaca cand vrea el, la orice ora vrea el. Pe contract de munca i-am facut, pe Codul Muncii. Daca el vrea peste o luna sa plece, poate sa plece.

Daca vrea peste doua saptamani, din cantonamentul din Turcia, sa plece, bine, ma, pleaca! Poate zice ca l-a enervat Reghe, ce stiu eu? Eu nu risc nimic, ca daca nu ii dau niciun ban...", a adaugat patronul Stelei.

De asemenea, Marica va primi salariul mediu pe economie din Romania, care este de 2.501 lei, brut, ceea ce inseamna aproximativ 6.600 de euro pe an.

"Mai ramane doar o chestiune de principiu, adica eu i-am zis lui Vali (Argaseala - n.red.), ca eu sunt Stan Patitul si suflu si-n iaurt: 'Vali, maine dimineata (joi - n.red.) te duci la ANAF si arati contractul si le spui ca noi nu putem sa-i dam omului asta bani, pentru ca nu vrea salariu. Noi il revitalizam pe el, ne folosim si noi de el, si ii dam doar prima de calificare in Liga Campionilor, 1 milion de euro'.

De-aia spun public si acum, sa auda si DNA-ul si toate institutiile statului, ca eu nu mai vreau sa se interpreteze si sa fac puscarie.

N-a vrut salariu. Mi-a zis sa-i dau salariul mediu pe economie. Si a zis ca vrea bani doar daca ne calificam in grupele Ligii Campionilor.

(...) Nici cinci bani nu ii dau. Doar prima de calificare in Liga Campionilor si doar daca joaca in preliminarii si joaca in 50% din meciuri. Nu-i garanteaza nimeni pozitia de titular. Nici daca vine Messi nu-i garantez pozitia de titular. Daca raceste si nu poate sa joace? De unde stiu eu ce se intampla?", a mai precizat Gigi Becali.

Ciprian Marica, 30 de ani, este liber de contract si a negociat in ultima perioada cu Becali un posibil transfer la Steaua. In acelasi timp, fostul international roman se afla in discutii si cu spaniolii de la Getafe. In plus, si Dinamo a fost interesata de fostul sau jucator.

Marica are 25 de goluri in 70 de meciuri la echipa nationala si evoluat in cariera sa pentru Dinamo Bucuresti, Sahtior Donetk, VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe si Konyaspor.

Ultimul meci la echipa nationala a fost victoria cu Grecia, scor 1-0, in toamna lui 2014, cand a fost capitanul echipei nationale si a marcat unicul gol al meciului, fiind totodata si eliminat.

Chinuit de accidentari in 2014 si 2015, Marica a jucat doar 6 meciuri oficiale anul trecut, iar in ultimele 10 luni are doar 7 minute jucate.

