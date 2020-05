Ciprian Marica critica ultima decizie luata de Federatia Romana de Fotbal

Ziare.

Finantatorul celor de la Farul Constanta nu intelege de ce FRF a hotarat ca doar primele sase clase din Liga a II-a sa isi dispute promovarea si pentru celelalte echipe competitia sa fie incheiata."Presupun ca sunteti la curent cu noutatile. Pentru reluarea Ligii 2 au fost 3 propuneri. Teoretice, pentru ca una era imposibil de pus in practica datorita contextului generat de pandemie, o alta imposibil de sustinut financiar si una 'castigatoare'. Pun ghilimele pentru ca acest compromis genereaza nedreptati. Spre exemplu Metaloglobus care este pe locul 7 dupa injumatatirea punctelor ar fi fost la egalitate de puncte cu Rapid, iar Farul ar fi fost la 3 puncte de locul 2.Intrebarea este, de ce doar 6? Cand sanse reale le aveau si urmatoarele 2 echipe? Se decide promovarea in 5 jocuri? Una peste alta, este o solutie care ne obliga la o pregatire si o schimbare de strategie pentru anul viitor.Este un an compromis pentru toti sportivii de performanta, le este afectat dreptul la munca. Sunt momente dificile, sper ca Ianis sa gaseasca formula potrivita sa ii ajute sa recupereze aceasta pauza", a scris Marica pe pagina sa de Facebook.Vezi: Comitetul de Urgenta al FRF a decis soarta Ligii a II-a Liga 2 din Romania se va relua doar cu 6 echipe la start, iar punctele acestora vor fi injumatatite.Astfel, Liga 2 va fi reluata incepand cu 4 iulie, iar la restart se vor afla doar UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Magurele, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid.Meciurile se vor disputa intr-o singura mansa.