Marica, distrus: "Numai eu stiu ce e in sufletul meu"

Ciprian Marica e devastat ca nu va putea fi in teren la dubla nationalei Romaniei cu Ungaria si Olanda.

Atacantul roman n-a fost convocat pentru aceste doua intalniri din cauza unei accidentari pe care a suferit-o in luna ianuarie.

"Numai eu stiu ce e in sufletul meu! Imi pare foarte rau ca nu pot sa-mi ajut echipa, dar cu mine sau fara mine, Romania va face rezultate mari in aceasta dubla. Nu era corect sa vin in locul unui alt jucator pregatit suta la suta sa dea totul pe teren. Vor fi meciuri de lupta, dueluri tari, iar eu de-abia azi am facut primul antrenament specific. O sa ii incurajez pe baieti din fata televizorului, o sa fiu cel mai infocat fan al echipei nationale. Sunt constient ca-mi va fi greu, ca emotiile vor fi mult mai mari, dar asta e viata", a spus Marica pentru site-ul sau oficial.

Marica sustine ca n-a vorbit cu Victor Piturca in ultima perioada, dar a tinut legatura cu colaboratorii acestuia.

"Nu, n-am vorbit cu domnul Piturca. Nu m-a sunat in aceasta perioada, am discutat cu colaboratorii dansului si am decis impreuna ca nu se impune convocarea mea la lot. Le tin pumnii strans, strans, sant convins ca nu vom pierde nici cu Ungaria, nici cu Olanda. Ii rog pe toti fanii nationalei sa-i incurajeze pe baieti mai tare ca niciodata! Hai Romania", a mai spus atacantul roman.

Piturca s-a decis. Lista "stranierilor" pentru meciurile cu Ungaria si Olanda

Romania va intalni Ungaria pe 22 martie si Olanda pe 26 martie, ambele intalniri contand pentru preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014.

I.G.

Ads