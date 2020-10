Marica: "VAR-ul ne-a bagat in joc. A fost cel mai bun atacant al nostru"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Nu meritam sa fim la Campionatul European dupa cum am aratat in aceasta seara. Am avut o sclipire cu Austria, dar suferim, nu gasim formula optima.Am inceput foarte prost jocul, inca din minutul 1. Sigurdsson, un fotbalist de 40 de milioane de euro, a facut diferenta.Doar VAR-ul ne-a bagat in joc. A fost cel mai bun atacant al nostru. N-am aratat nimic pana atunci. Nu am avut nicio idee clara, nu am stiu ce sa jucam", a spus Marica la PROTV.Romania mai vede un turneu final la televizor, dupa a fost batuta in Islanda, cu 1-2.