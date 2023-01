Ciprian Marica inscrie in amical pentru Stuttgart

Atacantul roman Ciprian Marica a reusit sa inscrie un gol pentru formatia sa VfB Stuttgart, in meciul amical castigat miercuri in fata celor de la FSV Mainz, cu scorul de 3-1.

Marica a inscris al doilea gol al formatiei sale in minutul 74, dupa ce Hitzlsperger deschisese scorul pentru Stuttgart in minutul 22. Wellington a redus din diferenta in minutul 87, iar Fischer a stabilit scorul final (3-1) in minutul 88.

Marica a fost inlocuit de autorul ultimului gol, Fischer cu putin timp inaintea fluierului final. Sergiu Radu a fost si el titular, iesind in minutul 61, in locul sau fiind introdus Gomez.

