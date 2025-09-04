Marele scandal Mega

Am încercat să îmi dau seama cât de sincer este personajul public Ciprian Mega în acuzațiile pe care le aduce unor monahi, preoți și ierarhi ai Bisericii, până la întregul Sinod. Pentru asta, încerc să fac abstracție în aprecierea mea de legăturile pe care preotul caterisit le are cu Biserica Ortodoxă Rusă. Episcopia Oradei spune că Ciprian Mega ar fi fost plantat în România de ruși și îl descrie ca pe unul dintre "caii troieni", destinați să destabilizeze Biserica, cu finalitate politică. Se mai spune că a primit sprijin rusesc pentru filmul "21 rubini" și pentru construirea bisericii Sf. Spiridon din Oradea, în care a slujit.

Acestea sunt însă speculații pe care Mega le neagă. Cert este că a participat la un festival de film la Moscova, a slujit ca preot în Patriarhia Moscovei cu binecuvântarea patriarhului Kirill, s-a întâlnit cu Maria Zaharova, cunoscuta purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe Rus, care a adus acuzații și jigniri repetate poporului român.

Ciprian Mega și-a depus candidatura oficială pentru alegerile prezidențiale din 2024. A strâns peste 200.000 de semnături, câte erau nevoie pentru a-și depune candidatura, numai că Biroul Electoral Central i-a invalidat însă o parte din ele, suficient cât să îi fie respinsă candidatura. A avut apoi un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu, pe motiv că acesta reprezenta opțiunea antioccidentală.

Toate acestea sunt reale, ceea ce nu înseamnă neapărat că este omul rușilor. Poate să susțină tot ceea ce susține din convingeri proprii. Nu sunt dovezi directe care să indice o colaborare cu serviciile secrete rusești și mă îndoiesc că va apărea ceva care să spulbere dubiile pe care le avem toți. Iar dacă ceea ce spune Mega corespunde cu ceea ce dorește să facă propaganda rusă în România, poate fi o pură coincidență. Nu știu dacă este un agent de influență al rușilor în țara noastră, dar se poartă de parcă ar fi unul. Și are succes.

Printre dezvăluirile pe care le-a făcut - și pe care le găsiți pe canalul de youtube, pe facebook, telegram, preluate de mai multe ziare - se află acuzații la adresa călugărilor de la Schitul Stânișoara, filmați dansând pe manele și consumând substanțe. A postat videoclipuri cu doi călugări din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților consumând alcool la petreceri cu manele, dansând la bară în cluburi sau consumând substanțe ilegale (inclusiv "iarbă"). A vorbit despre abuzuri asupra tinerilor la Mănăstirea Izbuc din Bihor, acuzând un călugăr - pe care nu îl numește - de agresiuni sexuale. A mai adus acuzații împotriva călugărilor din Episcopia Alexandriei, cu poze în lenjerie intimă, implicând exploatare sexuală. Poate mai sunt și altele care mi-au scăpat, dar acestea deja sunt suficient de edificatoare ca să știm încotro duce discuția personajul nostru.

Ceea ce face el acum poate fi văzut ca o asanare morală de care avem nevoie, un adevăr dur care trebuie rostit sau poate fi o subminare a încrederii românilor în Biserică, pentru că aceasta își păstrează un discurs pro-european și împotriva agresiunii armatei rusești în Ucraina. Și atunci, din perspectiva lui (care, repet, coincide cu propaganda rusă), Biserica nu mai este credibilă, pentru că este plină de homosexuali, de bețivi și golani.

Chiar dacă nu sunt obiectiv în privința lui Mega, am încercat să văd ce gânduri îl mână în luptă, făcând abstracție de coincidența opțiunilor sale cu ale rușilor. Discursul lui are un ton confesiv, nu doar polemic. Vorbește despre propria suferință, transformă caterisirea într-un "dar" și pare convins de această reinterpretare, oricât de paradoxală ar părea. Se vede că argumentele biblice și patristice pe care le invocă nu sunt alese la întâmplare, par asimilate în timp, fac parte din modul său de a înțelege Biserica. Când insistă asupra victimelor ignorate și a mușamalizărilor, nu pare să fie doar un artificiu retoric, ci o rană pe care o simte cu adevărat. În plus, prin ceea ce spune, își închide singur orice posibilitate de împăcare cu ierarhia. Dacă ar fi urmărit doar cariera sau confortul, nu și-ar fi ars singur toate punțile. Are talent retoric, știe mai multă teologie decât mulți din cei care i se opun, de aceea discursul lui convinge.

În același timp, însă, există și destule semne că sinceritatea lui nu este deplină. Autocomparațiile cu profeți și martiri ai Bisericii arată nu doar credință, ci și vanitate. Spune că, pentru el, caterisirea "nu contează", dar întreaga lui retorică gravitează în jurul acestei răni, dovadă că nu a reușit să se desprindă cu adevărat de ea. Îi acuză pe toți episcopii de complicitate, ceea ce trădează mai degrabă furie și dorința de a dărâma instituția decât un demers pur spiritual. Își cultivă, de asemenea, imaginea de "preot persecutat", câștigând astfel legitimitate morală și sprijin din partea celor dezamăgiți de Biserică. Și nu sunt puțini.

Mega este, mi se pare mie, sincer în demersul său: crede cu adevărat că Biserica are nevoie de curățire morală și se vede pe sine chemat să rostească acest adevăr, chiar cu prețul caterisirii. Dar această sinceritate este amestecată cu orgoliu și cu nevoia de validare publică. Nu joacă un rol ipocrit, dar nici nu este un martir curat, dezinteresat de propria imagine. Transformă suferința lui reală într-un rol profetic care îl onorează și îl menține în centrul atenției. În felul acesta, sinceritatea lui rămâne una frământată, este sincer ca om rănit și credincios, dar și ca om orgolios, care își convertește rana într-o misiune publică.

"Nu poți decât să deplângi pe acei episcopi ieșiți din minți, care cu mâna lor murdară au întinat darurile lui Hristos. Pe când Petru și loan au făcut hirotoniile cu post și rugăciune, cu încercarea clerului și cu frică (de Dumnezeu), aceștia (au hirotonit), după (ce au avut loc) ospețe și beții și (s-au dat) daruri murdare, pe niște avortoni, care nu sunt vrednici (nici de cinstea dată) porcilor, celor fără de minte, și câinilor, după (cuvântul lui) lov, care a profetit despre el, (vorbind) în numele Mântuitorului: "Pe care nu i-am considerat vrednici (să-i pun alături) de câinii turmelor mele, care trăiau sub ramurile (copacilor)" (lov 30, 1). Deci, acelora care trăiesc printre pantomimi și iudei, li s-au încredințat de către acești "ințelepți", întocmai ca unor prieteni ai Mântuitorului, cele de taină ale preoției. Din cauza acestora, credincioșii ortodocși părăsesc lăcașurile de rugăciune. Căci a sosit până la noi (zvonul) despre faptul curios și nelegiuit care s-a săvârșit în Biserica din Efes. Și de ce (să nu ajungă)? (Orașul) se află lângă mare și veștile se transmit repede. Iată deci că în locul în care loan a scris (Sfânta) Evanghelie - el care a stat cu credință la pieptul înțelepciunii, despre care a scris: "Pe care îl iubea Iisus" (loan 21, 20); (în locul) în care (a păstorit) Timotei, ucenicul lui Pavel, căruia (Apostolul) i-a adresat cele două epistole; (aici) se săvârșește urâciunea pustiirii. Căci după ce au hirotonit ei pe eunucul tribunului Victor, l-au întronizat, iar pe cel ce fusese întronizat de 80 de episcopi l-au pus în temniță (unde stă) până acum; pe acel bărbat care a dus viață de monah în pustiu, care era instruit în toate științele, care cunoștea Sfintele Scripturi și care a slujit trei ani ca diacon. De-ar fi fost eunucul hirotonit împodobit cu viață sfântă, (poate) răul ar fi fost redus la jumătate. Dar el este vierme al pământului, un rob al pântecelui, muieratic, un bețiv nerușinat, prostituat, vânzător, slugarnic, zgârcit, din naștere condamnat la lanțuri, unul care nu este bărbat, nici femeie, un destrăbălat care, după cum a auzit, duce adesea pe fetele de la teatru pe umeri la ospețele satanice, își pune pe cap cunună de iederă, și ține în mână o cupă mare, toarnă vin (și îndeamnă la beție întocmai ca Dionysos. Toate acestea le-a făcut nu înainte de a fi inițiat în (tainele lui) Hristos, ci chiar după. El lasă să se înțeleagă din această (atitudine) că nici în înviere nu crede. Pentru că, dând peste cap temelia învierii, cum crede în aceasta? Cel care nu crede în înviere, cum face predicator al învierii?"

Acest lung fragment este preluat din "Viața Sfântului Ioan Gură de Aur" de Paladie, carte apărută la EIBMBOR în 2001, și descrie ceea ce se întâmplă în Biserica ortodoxă în secolul al IV-lea. L-am inclus aici nu ca să relativizez ceea ce spune Ciprian Mega, păcatul este grav în orice moment al istoriei, ci pentru a nu absolutiza momentul actual, să arăt că nu este acum ceva nou și nemaiîntâlnit în Biserică. Din păcate, așa a fost mereu istoria și, după cât se poate omenește prevedea, așa va fi și în viitor.

Patriarhia a dat un comunicat zilele trecute prin care îi îndeamnă pe cei care au cunoștință de abateri grave să spună ce au de spus, cât mai repede și mai corect, asigurându-ne că cercetările vor fi făcute cu toată responsabilitatea, iar opinia publică va fi informată corect și la timp. Din păcate, un anumit procent, destul de mic, de călugări, preoți, ierarhi se simte cu musca pe căciulă și va căuta să împiedice desfășurarea normală a lucrurilor.

Problema este că acum Mega, fie din dorința personală de răzbunare, fie pentru că este agent al unei puteri ostile României, poate duce la multă sminteală printre credincioși. Dacă intențiile lui ar fi doar cele declarate, atunci ar prezenta public, că spune că n-are încredere în consistoriile bisericești, toate dovezile de imoralitate pe care le are. Sub presiunea opiniei publice vor fi luate măsuri sau, dacă imoralitatea și ilegalitățile vor fi acoperite, vom ști cum stăm. Acum însă, pare că omul vrea să-și facă imagine. Spune că mai are filmulețe, poze, informații, le dă când și cum vrea. Normal ar fi să prezinte tot ce are public și, dacă este cazul, organelor de cercetare penală.

Tot timpul în Biserică, adică în instituțiile care strâng în rândurile lor multe mii de membri, vor exista și pătimași care se vor folosi de puterea pe care o au ca să-și satisfacă viciile. Doar că în zilele noastre, când rețelele sociale sunt disponibile oricui vrea să spună ceva, când autoritatea este oricum șubrezită, contestată nu atât de unul sau altul, cât de spiritul egalitar al epocii, nu era posibil ca asemenea fenomene să nu se afle. În trecut se știa despre ele la nivel public dacă erau legate de viața unui sfânt, a cărui viață este cercetată ca să fie dată de exemplu credincioșilor. Din ea însă aflăm și cât de răi, de falși au fost membrii bisericii cu semenii lor. Dar și că, în ciuda răutății lor, care, pentru a-și satisface patimile, fac mult rău în jurul lor, totuși există sfinți, oameni care au reușit să răzbată până la capăt prin credința în Dumnezeu, care le îngăduie pe toate pentru mântuirea oamenilor.

Biserica are de luat măsuri. Eu aș zice că nu trebuie să aștepte dezvăluirile de la Mega, care nu se știe când vin și la cine se referă. Să treacă la treabă cât de rapid. Ceea ce a spus și va spune el, deja se știe în cercurile bisericești. Unul dintre avantajele lumii noastre, în care totul este la vedere, este că nici păcatul din biserică nu poate fi ascuns. El nu mai aparține doar cercurilor preoțești, devine public și atunci ori este îndepărtat, ori Biserica este părăsită de enoriași, devine irelevantă. Poate în perioadele trecute multe abuzuri, fapte imorale sau chiar penale au rămas nedate la iveală. Oamenii se temeau să spună sau chiar nu erau ascultați nici măcar dacă ar fi spus. Numai că acele timpuri au cam trecut. Acum sigur se va găsi cineva care să dea la iveală abuzurile, fie din proprie inițiativă, fie la sugestia unora și, grație rețelelor sociale și puterii lor de a transmite mesajele, dezvăluirile nu vor putea fi trecute cu vederea. Oamenii Bisericii vor trebui să se adapteze la această nouă situație, ceea ce înseamnă că vor fi nevoiți să aibă un comportament moral.

Se întâmplă să existe instituții mari, fie ale statului, fie private, care au un circuit închis, în care cei care se află înăuntru să depindă de șefi, patroni, ierarhi sau stăpâni. Și atunci sunt posibile abuzuri ale celor care dețin poziții privilegiate. Acest lucru este, din păcate, inevitabil. Atunci când omul poate să pună stăpânire samavolnică pe semenul său, fără să dea socoteală în fața unei instanțe superioare, o va face. Acest principiu este valabil și în Biserică. E dureros, pentru că, spre deosebire de orice alte instituții laice, Biserica este locul în care omul merge spre sfințirea sa, este locul unde credința, alături de bună cuviință și de morală, ar trebui să fie mediul de existență obișnuit. Nu se întâmplă așa pentru că omul este o ființă căzută și, atunci, dorința de putere și patimile ajung peste tot, inclusiv în acele locuri pe care le-ai dori pure.

Căderi au fost și în Biserica veche, sunt și acum, s-a vorbit mult de cazurile de pedofilie din Biserica Catolică, sunt cazuri de homosexualitate în Biserica Ortodoxă Rusă, și cam peste tot. "Că nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască." (Luca 12, 2) Trăim în lumea în care abuzurile ies la iveală mult mai lesne decât înainte. Astfel că, dacă cei care le fac nu-și înfrânează pornirile din frica de Dumnezeu, o vor face din frica de oameni. Măcar așa, astfel de practici vor fi, dacă nu oprite, măcar mult rărite. Dar care va fi efectul lor asupra credincioșilor care frecventează slujbele? S-ar putea ca o parte dintre ei să se alăture grupului deja foarte numeros care spune că "am credința mea în suflet, nu am nevoie de popi". Și ar fi păcat să se întâmple astfel, căci mântuirea este numai în Biserică, nu individual, prin forțele proprii.

------------

