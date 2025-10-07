Preotul exclus din Biserica Ortodoxă pentru legăturile cu Rusia își construiește un nou lăcaș de cult: “Biserica zidită de noi se află acum sub ocupație”

Preotul exclus din Biserica Ortodoxă pentru legături cu Rusia, Ciprian Mega, își construiește un nou lăcaș de cult în Oradea și anunță un paraclis provizoriu unde va oficia slujbe. Decizia de excludere a venit după ce fostul cleric a promovat numele unui episcop din Osetia de Sud, ceea ce, potrivit Episcopiei, semnalează o afinitate cu o agendă politico-religioasă străină și schismă față de Biserica Ortodoxă Română.

“Duminică, 5 octombrie, vom sluji Dumnezeiasca Liturghie pe Str. Independenței, nr. 7/9. Această locație – o catacombă urbană, în centrul Oradiei – va deveni paraclisul provizoriu al comunității martire, alungată din biserica pe care a înălțat-o cu multă trudă. Locașul de cult se află vizavi de sinagogă, căci, vorba Fericitului Augustin, “Vechiul Testament se descoperă doar în Noul Testament”, a postat Mega pe Facebook.

Preotul a anunțat și începutul lucrărilor pentru biserica unde va sluji. Prima construcție din “Trimitunda va fi o biserică din lemn, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Dacă vă întrebați de ce nu punem hramul „Sfântul Spiridon”, răspunsul este limpede: biserica zidită de noi sub ocrotirea Sfântului Spiridon se află acum sub ocupație, dar, cândva, ne vom întoarce acolo.

Primul altar din Trimitunda va fi așezat sub purtarea de grijă a Sfântului Nicolae. În acest moment, biserica este în lucru. Ne-am propus ca, la începutul lunii decembrie, să o avem ridicată pe terenul achiziționat recent.

Dimensiunile bisericii sunt 24 x 9 m. În cursul acestei luni, vom turna fundația.

Dacă doriți să sprijiniți acest proiect — unde nădăjduim să se nască un centru de revigorare spirituală, de grijă față de aproapele și de dialog cultural — puteți contribui prin donații în conturile de mai jos.

Vă rog, de asemenea, să-mi trimiteți în privat pomelnicele dumneavoastră, pentru a le include în lista numelor pentru care ne rugăm în comunitatea noastră, a mai transmis preotul.

De ce a fost exclus Mega din Biserica Ortodoxă

Ciprian Mega a fost dat afară din Biserica Ortodoxă în luna mai.

„Atragem atenția asupra faptului că fostul cleric Ciprian-Romeo Mega și preotul răzvrătit Cristian Hulber, care s-a alăturat schismei, în slujbele necanonice pe care le desfășoară în lăcașul de cult al parohiei pomenesc numele unui ierarh străin, Isaia, episcop al regiunii Tskhinvali (Osetia de Sud), zonă separatistă din Georgia, sprijinită direct de Federația Rusă, ierarh pe care, de altfel, fostul cleric l-a și făcut cunoscut urmăritorilor săi din spațiul virtual prin intermediul fotografiilor postate pe pagina personală de Facebook. Această alegere nu este întâmplătoare și depășește gestul izolat de frondă liturgică, căpătând valențele unui mesaj subliminal, prin care se sugerează apartenența la o altă agendă bisericească și geopolitică. Este, din păcate, o confirmare tot mai transparentă a unei ruperi asumate de tradiția canonică a Bisericii Ortodoxe Române și de ordinea sinodală legitimă, dar și a unei afinități tot mai pronunțate față de o paradigmă politico-religioasă străină, asociată unor forme insidioase de influență externă, cu potențial destabilizator pentru unitatea Bisericii și pentru coeziunea societății românești”, se arată într-un comunicat de presă emis de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

Personaj controversat

Ciprian Mega este un cunoscut preot din Oradea, regizor premiat internațional și care a lucrat cu mari actori români atât pe plan intern, cât și internațional. Ultimul său film scris și regizat de el, „21 de rubini”, îi are ca protagoniști pe celebrii actori Mickey Rourke, Anthony Delon și Elisabetta Pellini, dar și pe actorii români Corina Moise, Manuela Hărăbor, Carmen Tănase, Răzvan Vasilescu.

Știrile Pro TV arată că preotul Ciprian Mega s-a aflat în mijlocul unui scandal imens, după ce la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea un preot pe care Mega l-ar fi reclamat la Episcopie că ar avea porniri homosexuale a depus, în anul 2021, o plângere penală pentru violarea vieții private. Potrivit informațiilor prezentate de presă la acea vreme, preotul Mega ar fi sesizat Episcopia și ar fi redirecționat o discuție purtată de preotul care i-a făcut plângere cu presupusul său „prieten”. Conversația de pe WhatsApp ar fi fost făcută publică de către un fost iubit al unuia dintre presupușii homosexuali, din răzbunare, și așa ar fi intrat în posesia preotului Mega. Acesta a retrimis-o protopopului de Oradea pentru a fi transmisă episcopului Sofronie Drincec, care să ia măsurile ce se impun în astfel de cazuri, potrivit unor surse judiciare citate de presa vremii.

Pentru că la vremea respectivă urma sfințirea Bisericii „Sfântul Spiridon”, unde slujește preotul Mega, acesta a cerut expres Episcopiei și Patriarhiei „să rânduiască” așa încât „soborul slujitor la sfințirea bisericii să nu cuprindă vreun membru al rețelei homosexuale, care a subjugat Biserica Ortodoxă Română”.

Preotul incriminat nu a venit la sfințirea bisericii, însă preotul Ciprian Mega a povestit apoi că a fost sunat de la Poliția din Oradea pentru a fi audiat ca martor într-un dosar în care se făceau cercetări în urma unei reclamații. Doi ani mai târziu, în vara anului 2023, preotul Ciprian Mega a fost chemat din nou la Poliție, de această dată în calitate de învinuit, fiind acuzat de violarea vieții private.

Într-o informare de presă dată publicității la vremea respectivă de către purtătorul de cuvânt de atunci al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, acesta afirma că „homosexualitatea este total incompatibilă cu slujirea preoțească, iar canoanele Bisericii Ortodoxe referitoare la condițiile morale elementare pe care trebuie să le îndeplinească un cleric, indiferent de treapta slujirii sale, sunt absolut limpezi și nu sunt opționale în respectarea lor”.

„În acest context și în legătură cu informațiile apărute în presa bihoreană, care vizează conduita morală a unor clerici din Episcopia Oradiei, unitatea eparhială superioară de care aceasta aparține, respectiv Mitropolia Ardealului, are datoria să se autosesizeze și să ancheteze obiectiv aceste informații apărute în spațiul public, în vederea stabilirii veridicității acestora și, eventual, a stabilirii măsurilor canonice ce s-ar putea impune”, preciza Vasile Bănescu în informarea citată, dată publicității în 2023.

Preotul ortodox Ciprian Mega, în vârstă de 40 de ani, s-a stabilit în urmă cu șapte ani în Oradea, ridicând în mai puțin de un an biserica având hramul „Sfântul Spiridon”, pe amplasamentul fostei biserici de lemn de lângă Spitalul Municipal. Ciprian Mega este căsătorit cu Laura, originară din Oradea, cu care are patru copii. Mega a negat toate acuzațiile care i-au fost aduse în mai multe postări pe pagina sa de Facebook.

