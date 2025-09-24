Cum a murit în America fostul jucător de la CFR Cluj, la numai 20 de ani: ”O mică neatenție l-a costat viața!”

Ciprian-Cristian Scrobotă, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj-Napoca și fost fotbalist la juniorii clubului CFR Cluj, a murit la numai 20 de ani, în America, unde lucra prin programul Work and Travel.

Tânărul ar fi trebuit să se întoarcă în România la 19 septembrie, însă a decedat cu o zi înainte.

”O mică neatenție l-a costat viața!”, a afirmat pentru Stiridecluj.ro profesorul Lazăr Ilie, care a avut o legătură specială cu Ciprian, atât pe terenul de fotbal, cât și la școală.

Conform Golazo.ro, în ultima seară de dinaintea plecării, Scrobotă și colegii săi au luat masa împreună și au continuat discuția pe terasa unui restaurant situat pe malul râului Wisconsin. Neatent, Ciprian s-a lăsat pe spate și a căzut în gol de la înălțime. S-a lovit cu capul de pietre, iar ulterior a ajuns în râu și s-a înecat.

Prin intermediul clubului CFR, familia lui Ciprian-Cristian Scrobotă a făcut un apel pentru strângerea de fonduri în vederea repatrierii trupului neînsuflețit.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător al Academiei noastre, Ciprian Scrobotă, care s-a stins din viață mult prea devreme. Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezintă un cost pe care familia nu și-l poate permite. Cei care doresc să sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donație în contul de mai jos:

RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au scris ardelenii pe Facebook.

