Datorii și conflicte la vârful CFR. Ministrul Transporturilor pune tunurile pe operatorul feroviar care a suspendat mai multe trenuri din cauza unor datorii

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:57
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban - FOTO Facebook Ciprian Șerban

Tensiunile dintre CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un punct critic. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis un avertisment clar directorilor celor două companii.

Într-o postare pe Facebook, Șerban le cere oficialilor să rezolve rapid problemele care afectează circulația trenurilor și să pună interesul cetățenilor mai presus de conflictele interne.

„Le cer directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR S.A.) să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale. În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor”, a scris ministrul.

El a amintit că Autoritatea pentru Reformă Feroviară a alocat deja 243 de milioane de lei pentru CFR Călători, sumă care include și plata unei datorii de peste 70 de milioane de lei către CFR Infrastructură. „Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are acum posibilitatea să plătească această datorie și să stingă acest conflict care creează probleme, în primul rând călătorilor”, a precizat Șerban.

Totodată, ministrul atrage atenția și asupra conducerii CFR Infrastructură: „Directorul General al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situația lucid astfel încât circulația trenurilor să nu fie întreruptă”.

Ciprian Șerban subliniază că rolul directorilor nu este să obțină profit cu orice preț, ci să asigure servicii publice de calitate. „Cred că cei doi nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate. Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate și nu să se folosească de funcțiile pe care le dețin pentru răfuieli personale. Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă”, a conchis el.

Reacția furioasă a ministrului a venit după ce circulația mai multor trenuri operate CFR Călători a fost suspendată, începând de marți, 21 octombrie, ora 00:00, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 milioane de lei, aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), conform obligațiilor contractuale.

