Ministrul Transporturilor: „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi. Unii pasageri și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 15:19
Ministrul Transporturilor: „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi. Unii pasageri și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă”
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban - FOTO Facebook Ciprian Șerban

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a transmis un mesaj către companiile de handling din aeroporturi, după ce instituția a primit mai multe plângeri de la pasageri privind bagaje deteriorate sau cu bunuri lipsă.

„Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi! Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunși la destinație, și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă. Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranță și respect, nu ca să-și vadă lucrurile stricate sau dispărute”, a scris ministrul de resort pe Facebook.

Ciprian Șerban a anunțat că a cerut Autorității Aeronautice Civile și Poliției Transporturi Aeriene să intensifice inspecțiile la firmele de handling, pentru a preveni astfel de situații. În plus, ministrul solicită companiilor din domeniu să acorde o atenție sporită selecției, instruirii și monitorizării angajaților, insistând că integritatea și profesionalismul trebuie să fie criterii esențiale în activitatea acestora. „Cer Autorității Aeronautice Civile (aflată în subordinea MTI) și Poliției Transporturi Aeriene să intensifice inspecțiile la companiile de handling. În același timp, solicit firmelor de handling să acorde o atenție mult mai mare procesului de selecție, instruire și monitorizare a angajaților. Integritatea și profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor. Astăzi am fost, din nou, sesizat personal cu privire la o astfel de situație și vreau să îi felicit pe reprezentanții structurilor statului care s-au mobilizat rapid și au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil. Respectul față de pasageri înseamnă respect față de munca și reputația fiecăruia dintre noi. Prin responsabilitate și transparență putem construi încredere și putem evita astfel de situații neplăcute care ne afectează pe toți”, a mai spus ministrul Ciprian Șerban.

Ministrul Transporturilor anunță că s-a găsit un dezastru la Metrorex: zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați, lucrători de la etajul 9 primesc spor de subteran
Ministrul Transporturilor anunță că s-a găsit un dezastru la Metrorex: zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați, lucrători de la etajul 9 primesc spor de subteran
Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) a identificat foarte multe probleme la metroul din București, consemnând, printre altele, 49 de defecţiuni tehnice doar în luna iulie 2025,...
Angajatul unui aeroport lansează un avertisment pentru pasagerii care își leagă panglici de valize atunci când călătoresc
Angajatul unui aeroport lansează un avertisment pentru pasagerii care își leagă panglici de valize atunci când călătoresc
Nenumărați călători cred că sunt ingenioși atunci când își marchează bagajele, pentru a le recunoaște mai ușor pe banda de bagaje din zona de sosiri. Fie că este vorba de panglici...
#ciprian serban, #Ministrul Transporturilor, #aeroport, #pasageri avion , #minister
