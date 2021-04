Probleme pentru Tatarusanu la Milan. Italienii il dau ca si plecat in vara

In aceste conditii, unul dintre Gianluigi Donnarruma, titularul incontestabil al formatiei in acest sezon, si Ciprian Tatarusanu , rezerva lui, trebuie sa plece.Pana acum, Donnarumma nu a ajuns la un acord cu gruparea milaneza privind prelungirea contractului scandent in aceasta vara, dar conducerea clubului face eforturi importante pentru a-l convinge sa continue.In cazul in care Donnarruma va pleca, Milan il va transfera pe francezul Mike Maignan (25 de ani) de la liderul Ligue 1, Lille Presa italiana scrie ca Tatarusanu nu va ramane in lot, ca al treilea portar, din cauza salariului ridicat, de 1,2 milioane de euro, astfel ca va parasi gruparea milaneza. In acest sezon , fostul international roman a strans doar cinci mecicuri in toate competitiile la Milan, doua in Europa League, doua in Cupa Italiei si una in Serie A.Tatarusanu, 35 de ani, a venit in septembrie 2020 la MIlano, cand a semnat un contract valiabil pana in 2023.