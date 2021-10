Tătărușanu, titular în victoria dramatică a lui AC Milan la Roma! La 40 de ani, Zlatan Ibrahimovic a doborât noi recorduri în fotbal

Formaţia AC Milan, cu Ciprian Tătăruşanu în poartă, a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa AS Roma, într-un meci din etapa a XI-a a campionatului Italiei.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Ibrahimovici ’26 şi Kessie ’57 (penalti). Pentru Zlatan Ibrahimovici a fost golul cu numărul 150 în Serie A şi cu numărul 400 în campionate interne.

Zlatan you are more and more of a legend 🦁👑

Double goal achieved 🎯:

✅ 1️⃣5️⃣0️⃣ goals in #SerieA💎

✅ 4️⃣0️⃣0️⃣ goals scored with clubs#WeAreCalcio pic.twitter.com/jJoNh1BFUE