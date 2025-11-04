Criza cipurilor lovește industria de componente auto. Un furnizor global reduce programul de lucru în două fabrici din Germania pentru a evita concedierile

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 23:16
131 citiri
Criza cipurilor lovește industria de componente auto. Un furnizor global reduce programul de lucru în două fabrici din Germania pentru a evita concedierile
FOTO Unsplash

Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, intenționează să reducă programul de lucru la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri, transmite DPA.

'În prezent, facem toate eforturile pentru a onora comenzile clienților noștri și pentru a evita restricțiile de producție', a precizat marți un purtător de cuvânt al grupului german. Totuși, a adăugat acesta, la uzinele companiei din Ansbach și Salzgitter se înregistrează perturbări ale producției, din cauza lipsei de componente electronice.

În acest context, Bosch s-a înscris în programul guvernamental 'Kurzarbeit', pentru a reduce programul de lucru la cele două fabrici din Germania, a confirmat purtătorul de cuvânt. Programul prevede că Guvernul plătește o parte din salariile angajaților firmei care se confruntă cu dificultăți, pentru a evita concedierile.

În Salzgitter, programul ar putea fi folosit pentru 300 - 400 dintre cei aproximativ 1.300 de angajați. La Ansbach, până la 650 dintre cei aproximativ 2.500 de angajați ar putea fi incluși.

Amplitudinea folosirii de către Bosch a acestui program în următoarele săptămâni va depinde de 'planurile de producție și de evoluția aprovizionării cu componente electronice. Pentru a menține restricțiile de producție la minimum, Bosch va apela de asemenea la surse alternative de aprovizionare, a precizat purtătorul de cuvânt.

Deficitul de cipuri este o consecință a deciziei de înghețare a exporturilor de componente produse în uzinele chineze ale firmei Nexperia, întrerupând aprovizionarea cu semiconductori simpli, dar indispensabili, utilizați în unitățile de control al vehiculelor.

'Echipele noastre de experți sunt în strâns contact cu Nexperia, unul dintre furnizorii noștri de componente electronice, precum și cu clienții afectați și cu alți furnizori. Actuala situație continuă să ducă la provocări semnificative pentru toate părțile implicate', a informat oficialul Bosch.

Pentru a menține restricțiile de producție la minimum, Bosch va apela de asemenea la surse alternative de aprovizionare.

Pe lângă unitățile din Germania, perturbările afectează și uzina Bosch din orașul portughez Braga, unde 2.500 din cei aproximativ 3.500 de angajați au program redus de lucru.

Apple își abandonează AI-ul propriu și apelează la Google pentru a da viață noului Siri
Apple își abandonează AI-ul propriu și apelează la Google pentru a da viață noului Siri
Apple renunță la dezvoltarea internă a propriului model de inteligență artificială și bate palma cu Google pentru o versiune personalizată a lui Gemini, care va sta la baza viitorului Siri....
Samsung confirmă data următorului Galaxy Unpacked. AI-ul și noile smartphone-uri, în centrul atenției
Samsung confirmă data următorului Galaxy Unpacked. AI-ul și noile smartphone-uri, în centrul atenției
Samsung se pregătește pentru un început de an spectaculos. Gigantul sud-coreean a stabilit data următorului eveniment Galaxy Unpacked: 25 februarie 2026, la San Francisco, care reprezintă...
#cipuri, #Bosch, #Germania, #componente auto , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Gafa mortala a armatei ucrainene. Piloti de elita au fost ucisi de o racheta balistica in timp ce erau decorati in aer liber
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa ce a anulat nunta, "cea mai frumoasa actrita" s-a urcat in masina fostului logodnic si a urmat scandalul: "Lasa-ma in pace"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Criza cipurilor lovește industria de componente auto. Un furnizor global reduce programul de lucru în două fabrici din Germania pentru a evita concedierile
  2. Apple își abandonează AI-ul propriu și apelează la Google pentru a da viață noului Siri
  3. Samsung confirmă data următorului Galaxy Unpacked. AI-ul și noile smartphone-uri, în centrul atenției
  4. Ofertantul pentru Lukoil Petrotel este Gunvor Group, dar umbra Moscovei se ghicește în spate. Caramitru: ”E pușculița lui Putin direct, acțiunea e făcută la sfidare”
  5. Huawei Mate 70 Air apare în primele imagini reale: un smartphone ultra-subțire cu design premium și procesor Kirin 9020
  6. Lumea se îndreaptă rapid spre o creștere a temperaturii globale cu 2,8°C. Consecințele ar putea fi apocaliptice
  7. Greșelile pe care le fac șoferii români pe timpul iernii. Avertismentul lui Titi Aur: „E nevoie de educație și de coerciție”
  8. Windows 10 mai primește un an de viață! Cum poți activa actualizările extinse de securitate
  9. WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon
  10. Avocat Dr. Daniel MOREANU: Capitalul social minim al S.R.L.-urilor!

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 153 - Rusia are o noua amenințare!!!