Criza cipurilor lovește industria de componente auto. Un furnizor global reduce programul de lucru în două fabrici din Germania pentru a evita concedierile

Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, intenționează să reducă programul de lucru la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri, transmite DPA.

'În prezent, facem toate eforturile pentru a onora comenzile clienților noștri și pentru a evita restricțiile de producție', a precizat marți un purtător de cuvânt al grupului german. Totuși, a adăugat acesta, la uzinele companiei din Ansbach și Salzgitter se înregistrează perturbări ale producției, din cauza lipsei de componente electronice.

În acest context, Bosch s-a înscris în programul guvernamental 'Kurzarbeit', pentru a reduce programul de lucru la cele două fabrici din Germania, a confirmat purtătorul de cuvânt. Programul prevede că Guvernul plătește o parte din salariile angajaților firmei care se confruntă cu dificultăți, pentru a evita concedierile.

În Salzgitter, programul ar putea fi folosit pentru 300 - 400 dintre cei aproximativ 1.300 de angajați. La Ansbach, până la 650 dintre cei aproximativ 2.500 de angajați ar putea fi incluși.

Amplitudinea folosirii de către Bosch a acestui program în următoarele săptămâni va depinde de 'planurile de producție și de evoluția aprovizionării cu componente electronice. Pentru a menține restricțiile de producție la minimum, Bosch va apela de asemenea la surse alternative de aprovizionare, a precizat purtătorul de cuvânt.

Deficitul de cipuri este o consecință a deciziei de înghețare a exporturilor de componente produse în uzinele chineze ale firmei Nexperia, întrerupând aprovizionarea cu semiconductori simpli, dar indispensabili, utilizați în unitățile de control al vehiculelor.

'Echipele noastre de experți sunt în strâns contact cu Nexperia, unul dintre furnizorii noștri de componente electronice, precum și cu clienții afectați și cu alți furnizori. Actuala situație continuă să ducă la provocări semnificative pentru toate părțile implicate', a informat oficialul Bosch.

Pe lângă unitățile din Germania, perturbările afectează și uzina Bosch din orașul portughez Braga, unde 2.500 din cei aproximativ 3.500 de angajați au program redus de lucru.

