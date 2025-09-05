Care sunt circuitele din România pe care pasionații se pot bucura de viteză

Ești pasionat de adrenalină? Apasă la maxim pedala de accelerație pe una dintre pistele de mare viteză deschise pentru public. Nu trebuie să fii pilot de raliu ca să simți senzațiile tari ale unei curse în care să dai vitezometrul peste cap.

Din fericire, în România există mai multe locuri în care să practici acest hobby legal și în siguranță. Poți participa chiar la competiții neoficiale, alături de șoferi care împărtășesc aceeași pasiune. De asemenea, în țara noastră există și circuite de karting omologate de federația de specialitate, unde te poți distra cu întreaga familie sau destinate exclusiv copiilor (care trebuie să aibă de obicei minim 5 ani și minim 1.20 m înălțime, dar regulamentul diferă de la un circuit la altul).

Iată câteva circuite recomandate pentru cei care doresc să experimenteze într-un mod responsabil trăirile unice oferite de viteză:

Adâncata Motorpark Romania

Aflat la 40 de kilometri de București, este primul circuit auto-moto de viteză din țara noastră. Are o lungime de 4129 metri, o lățime de până la 16 metri și o linie dreaptă de 950 metri. Aici se organizează teste și lansări auto. De asemenea, circuitul este închiriat de mai multe școli pentru piloți și găzduiește competiții tot mai populare. Dacă aceste competiții vor crește și vor atrage un public mai numeros, nu ar fi exclus ca ele să fie incluse chiar și în oferta de pariuri Mr Bit, care sponsorizează diverse echipe și evenimente sportive în România.

Nu trebuie să fii profesionist ca să „te dai” pe pista de la Adâncata. Oricine poate veni cu mașina sau cu motocicleta, pentru câteva ture. Dacă nu ai propria mașină, poți închiria un bolid de curse care ajunge la 100 km/h în numai 3 secunde.

Transilvania Motor Ring

Se află la 20 km de Târgu Mureș și, în acest moment, este circuitul cu cea mai mare întindere din România. Poate găzdui întreceri auto, moto și de ciclism, dar este folosit în mod frecvent și de persoane fizice. Circuitul de viteză are lungimea de 3.708 m, lățimea cuprinsă între 11-14 m, iar linia dreaptă se întinde pe aproximativ 700 m.

Academia „Titi Aur”

Titi Aur este unul dintre cei mai cunoscuți piloți de raliuri din România. După retragere, el și-a deschis o academie la 16 kilometri de București. Acolo poți lua lecții de conducere defensivă, de conducere sportivă, de off-road, de îndemânare cu mașina personală sau de pilotaj. Cei mici (cu vârsta peste 6 ani) pot învăța să conducă, pe circuit, un kart electric de competiție.

Prejmer

Prejmer Raceway este la 16,6 kilometri de Brașov, pe un teren de 17 hectare. Circuitul are o lungime de 1.250 metri și lățimea între 8 și 10 metri. Cea mai lungă linie dreaptă este de 170 m, pista fiind foarte apreciată de cei care iubesc virajele.

Acolo există și o școală de karting pentru copii, fiind organizate trei tipuri de cursuri: curs de inițiere, curs pentru avansați și curs racing.

Speed Park Bacău

Speed Park Bacău este un complex cu piste de karting profesionale pentru copii și adulți. În complex își desfășoară cursurile și o școală de pilotaj, iar pentru cei care doresc și altceva în pauzele dintre curse există zonă de paintball, precum și un restaurant și un club privat. Circuitul poate fi închiriat de persoane fizice pentru antrenamente kart, auto, moto și ATV.

Skat Kart Târgu Secuiesc

Este un circuit de karting cu lungime de 1.431 m și lățime de 8-10 m. Sensul de parcurgere este acela al acelor de ceasornic. Complexul modern este pe locul fostei piste construite în 1988, circuitul îndeplinind acum condițiile pentru găzduirea competițiilor naționale și internaționale.

Amckart

Circuitul de karting Amckart este în localitatea Tunari, din apropierea Bucureștiului. Are o lungime de 1.240 metri și o lățime între 8 și 10 metri. Acolo se desfășoară competiții de karting, autoslalom și supermoto, dar și evenimente sportive private. Pe site-ul circuitului ești îndemnat să vii singur sau împreună cu prietenii pentru a-ți testa îndemânarea în regim de viteză în aer liber, având la dispoziție tot echipamentul necesar.

