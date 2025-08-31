Accident mortal de tren în București. O persoană a fost călcată de unul dintre trenurile metropolitane

Circulația feroviară este întreruptă temporar, duminică, 31 august, pe distanța București Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093.

Incidentul a avut loc în jurul orei 15:15.

”Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA vă informează că a fost înregistrat un incident pe distanța București Nord – Racord Pajura, care a dus la blocarea temporară a circulației feroviare pe ruta București Nord-Băneasa.

Concret, în jurul orei 15:15, pe linia 800, distanța București Nord – Racord Pajura (linie simplă), o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093 (operat de CFR Călători, care circulă pe ruta București Nord – București Obor)”, a transmis, duminică după-amiază, 31 august, CFR.

Este vorba de așa-numitul tren de Dragonul Roșu, care oferă acces la complexul comercial.

Compania precizează că este necesară intervenția și acordul autorităților competente pentru reluarea circulației feroviare în condiții de siguranță.

Este afectată circulația trenurilor de călători R 10184 (operat de Transferoviar Călători, pe ruta Fetești – București Nord), IR 1589 (operat de CFR Călători, pe ruta București Nord – Constanța) și IR 1936 (operat de CFR Călători, pe ruta Constanța – Brașov).

”Este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri, în funcție de programul de circulație stabilit prin Mersul Trenurilor de Călători și evoluția situației sus-menționate.

CFR SA regretă disconfortul creat călătorilor și îi asigură că personalul feroviar al SRCF București va depune toate eforturile pentru reluarea circulației feroviare în condiții normale în zona afectată”, a mai transmis compania.

