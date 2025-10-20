Restricții de circulație pe DN1. Drumurile montane care se închid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile

Restricții de circulație pe DN1. Drumurile montane care se închid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță luni dimineață, 20 octombrie, că sunt impuse mai multe restricții și închideri de circulație pe drumurile naționale și montane, din cauza lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit Infotrafic, pe DN 1 Ploiești - Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova), se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova, fiind instituită circulație alternativă pe o bandă, în perioada 20–25 octombrie, zilnic între orele 09:00 și 18:00.

De asemenea, din cauza zăpezii și a vremii nefavorabile, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu.

Și pe DN 67C - Transalpina este închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Sectorul Rânca – Obârșia Lotrului este închis din 30 septembrie.

Recomandări pentru șoferi

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor, să reducă viteza în zonele cu lucrări și să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.

