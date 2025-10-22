Primăria Brașov a găsit o metodă inedită să rezolve problema vitezomanilor. Cum funcționează de fapt semafoarele care forțează șoferii să pună frână

Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă din municipiu, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Potrivit presei locale, cele patru treceri de pietoni de pe str. Lungă (între intersecția cu str. Carierei și cea cu str. De Mijloc) au fost dotate cu detectori radar, conectați la sistemele de semaforizare pentru treceri de pietoni.

În cazul în care șoferii depășesc viteza legală, semaforul comută pe culoarea roșie pentru circulația rutieră, astfel încât să tempereze viteza de circulație și să-i protejeze pe pietonii care circulă în zona respectivă, relatează BizBrașov.

„Continuăm să investim în măsuri de creștere a siguranței în trafic, prin implementarea unor soluții care au ca scop protejarea pietonilor, fluența în trafic și reducerea poluării în zonele intens circulate. De astăzi am pus în funcțiune mai multe sisteme radar pe str. Lungă, amplasate la semafoarele de la trecerile de pietoni. În condițiile în care un autovehicul se apropie de trecerea de pietoni cu o viteza mai mare decât cea prevăzută pentru strada Lungă, semaforul pentru vehicule schimbă, automat, pe culoarea roșie, timp de 10 secunde. După această perioadă, semaforul se schimbă în verde pentru vehicule și circulația se reia. În acest fel ne asigurăm că se respectă viteza legală, pietonii sunt protejați și eliminăm și bumperele, care generează poluare atât în aer, cât și fonică. Sfatul meu pentru șoferi este: ”Vrei să ajungi mai repede în centru? Respectă viteza legală! Altfel, vei sta la fiecare semafor!””, a declarat primarul George Scripcaru.

Scopul acestor sisteme este de a determina conducătorii auto să reducă viteza în proximitatea trecerilor de pietoni, însă fără a se folosi limitatoarele de viteză clasice, realizate din cauciuc si amplasate transversal pe partea carosabilă. Practic, sunt penalizați doar conducătorii auto care circulă cu viteză, nu toți participanții la trafic, așa cum se întâmplă în cazul limitatoarelor de viteză, au explicat autoritățile locale.

Instalarea acestor sisteme nu afectează funcționarea semafoarelor pentru pietoni. În continuare, pietonii vor cere „verde“ prin apăsarea butonului, iar pentru informarea conducătorilor auto cu privire la instalarea noilor sisteme, înainte de aceste treceri de pietoni au fost amplasate indicatoare rutiere.

Potrivit sursei citate, o altă soluție implementată în această perioadă este cea a trecerilor de pietoni decalate pe fiecare sens de circulație, primele treceri amenajate astfel fiind cele din zona Gemenii, pe b-dul Saturn și pe b-dul Alexandru Vlahuță. Urmează cele de la sensul giratoriu de la Făget, situate pe str. 13 Decembrie (înainte și după sensul giratoriu), b-dul Gării și str. Aurel Vlaicu. Potrivit Primăriei, rolul acestor treceri este de a reduce blocajele din sensurile giratorii, prin optimizarea timpilor de așteptare pe fiecare sens de circulație, asigurându-le pietonilor condiții de traversare în siguranță.

