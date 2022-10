Circulația rutieră pe podul Crimeii, oprită în urma exploziei de sâmbătă, a fost reluată cu restricții, arată imaginile realizate de un șofer care a traversat podul. Imaginile mai arată că vagoanele de tren afectate de explozie nu au fost încă ridicate de pe șine.

Din imaginile postate pe Twitter se poate vedea că circulația rutieră pe podul Kerci, care face legătura între Rusia și Crimeea, a fost deschisă pe o bandă. Din imagini se pot vedea, însă, avariile majore provocate de explozie. În același timp, din imagini se poate vedea că vagoanele de tren afectate de incendiul provocat de explozie nu au fost mișcate de pe șine.

Russians opened passage for cars on the surviving side of the Crimean bridge pic.twitter.com/rvwUAqnNR8

Alte imagini publicate pe internet arată că podul Kerci este grav avariat, inclusiv pe porțiunea pe care circulația rutieră a fost deschisă.

I heard it was about 20 cars, with a police escort, going very slowly. Also the remaining strip of road looks severely damaged. Look at the lines. pic.twitter.com/q9a7pwwdFh