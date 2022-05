Proprietarul unei livezi invită oamenii să-și culeagă singuri cireșele: „Nu găsesc forță de muncă”. Câte persoane au venit în două zile

Proprietarul unei livezi din Iași ce nu găsește zilieri care să culeagă cireșele și-a invitat clienții direct în livadă.

Daniel Enache a postat anunțul pe rețelele de socializare și a lansat această invitație pentru că nu reușește să culeagă fructele la timp, din cauza lipsei forței de muncă.

Totuși, oamenii nu prea sunt interesați de oferta lui de 6 lei pe kilogramul de cireșe, și preferă să le cumpere direct din piață, la preț dublu.

„Nu găsesc forță de muncă, de asta am lansat invitația aceasta, să vină oamenii să își ia cireșe direct din copac. E imposibil să le culegi la timp, e foarte greu, mai ales dacă nu ai cu cine. M-am gândit că, dacă Iașul e al doilea județ ca populație, după București, vor veni oamenii să ia cireșe. Eu am o livadă mixtă, cu cireși și caiși. Cireșe am pe 4.000 de metri pătrați.

Anul acesta este producție, dar cireșele sunt cam mici. Bine că nu a fost grindină și îngheț! Nu prea m-au sunat oamenii… În 2 zile au venit doar 2 oameni. Comoditatea e prea mare! La piață mă căutau non-stop! De ce să stea să se întindă după crengi?!

Preferă să dea preț dublu, dar să le ia direct din piață. M-am gândit că ei vin, își aleg singuri cireșele, mai frumoase… Mi-am scos via și am pus livadă în urmă cu 7 ani, pentru că e mai simplu de întreținut”, a declarat Daniel Enache, producător din Iași, pentru bzi.ro.

Producătorul are livada de 7 ani, în satul Osoi, comuna Comarna, din județul Iași, iar în anii trecuți l-au ajutat rudele să culeagă fructele, însă acum nu mai are soluții.

„În anii trecuți am făcut livrări la domiciliu, dar îmi trebuia o cantitate mai mare de cireșe. Eu nu reușesc să culeg singur 40 de kilograme într-o zi și nu pot să mă duc la domiciliu cu mai puțin, pentru că nu se justifică combustibilul. Eu am nevoie și la anul să vând cireșe. Pentru costul copacilor și plantat am cheltuit la început, dar e vorba și despre întreținerea livezii.

Mai găseam prin sat oameni în anii trecuți… Acum, nu mai vine nimeni! Anul trecut m-au ajutat 2 verișori și 2 mătuși la cules, dar, anul acesta, au plecat în străinătate. Am încercat să fac chestia asta prin APIA, să angajez oameni și primeam niște bani pentru salarii, dar dura prea mult timp, prea multe hârtii, era prea complicat.

Poți să dai 120 de lei pe zi la cules, pentru că, la 150 de lei, ieși în pierdere. Culege omul 2-3 găleți de cireșe și, apoi, ieși în pierdere. Toți producătorii din Comarna se confruntă cu aceeași problemă, a lipsei zilierilor”, mai spune Daniel Enache, producător din Iași.

