Rapidistul adus de la Arsenal își pune cenușă în cap: "Am luat gol din cauza mea"

Rapid Bucureşti a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a treia a Superligii.

Cătălin Cîrjan, fotbalistul ajuns în această vară la Rapid sub formă de împrumut de la Arsenal a greșit la golul doi al moldovenilor, marcat de Florescu, iar la finalul meciului, a ținut să își ceară scuze în fața suporterilor.

”Sunt foarte dezamăgit. Cred că am avut o primă repriză bună, am fost peste ei. În a doua repriză, am început bine, dar am făcut două greșeli persoanle și asta ne-a costat cele trei puncte.

Sunt dezamăgit, am făcut și o greșeală. Am luat al doilea gol din cauza mea. Aș vrea să îmi cer scuze, dar nu mai pot da timpul înapoi. Voi munci, iar la meciul următor sper să mă revanșez. Dacă nu s-a dat fault, înseamnă că nu a fost. A fost greșeala mea, mi-o asum, iar la meciul următor nu se va mai întâmpla.

Am fost supărat că am greșit, nu e vorba de înlocuire. Am greșit, s-a întâmplat, așa e la fotbal. Noi muncim în fiecare săptămână, dăm totul pe teren. Nu a fost să fie în seara asta. Sunt convins că vom câștiga weekendul următor”, a declarat Cătălin Cîrjan la finalul meciului.