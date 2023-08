Doi civili israelieni, tată şi fiu, au fost ucişi în Cisiordania ocupată. Naționalitatea principalului suspect

Un presupus atacator palestinian a împuşcat mortal sâmbătă, 19 august, doi israelieni în Cisiordania ocupată, o zonă extrem de tensionată care a cunoscut o escaladare a violenţelor în ultimele luni.

Cei doi bărbaţi, tată şi fiu, au fost împuşcaţi de la mică distanţă într-o spălătorie auto din satul palestinian Huwara, potrivit postului public de radio şi televiziunii israeline Kan.

Serviciul de ambulanţă din Israel a confirmat că două persoane au murit în urma împuşcăturilor.

The moment of martyrdom operation in Huwara pic.twitter.com/IRx13Dp0Vn