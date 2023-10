Incident grav în Cisiordania. Palestinian ucis prin împuşcare de către un colonist israelian VIDEO

Un palestinian a fost ucis sâmbătă de către un colonist israelian în regiunea Nablus, în nordul Cisiordaniei ocupate, anunţă Ministerul Sănătăţii al Autorităţii Palestiniene, la putere în acest teritoriu palestinian, relatează AFP.

Bilal Abu Salah, în vârstă de 40 de ani, a fost ”ucis cu un glonţ în piept de către un colonist” în satul Sawiya, în apropiere de Nabluz, anunţă într-un comunicat ministerul.

Primarul din Sawiya, Mahmoud Hassan, declară AFP că Bilal Abu Salah a fost ucis în timp ce culegea măsline, împreună cu alţi membri ai familiei sale de pe pământurile lor, în apropiere de gardul de securitate al coloniei israeliene Rechelim.

BREAKING: Israeli terror settler militias shoot and murder a young #Palestinian farmer in the village of Sawiya, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/91ShWl5EbS