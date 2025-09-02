Pericol de explozie pe DN 24A. O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat. Zeci de oameni evacuați "mai mult cu forţa" VIDEO

Pericol de explozie pe DN 24A. O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat FOTO infovaslui.ro

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază, 2 septembrie, pe Drumul Național 24A, în apropierea localității Simila, județul Vaslui, traficul fiind oprit pe ambele sensuri. Primele informații arată că sunt scurgeri din încărcătură, în afara șoselei, pompierii intervenind cu două autospeciale. Șoferul a fost transportat la spital.

Autoritățile locale au evacuat 50 de persoane din 30 de locuințe aflate în apropiere de locul accidentului, unii localnici fiind scoși „mai mult cu forța”.

Viceprimarul comunei Zorlești, Lucian Stoica, a declarat pentru News.ro că s-a dispus evacuarea populației pe o rază de 800 de metri în jurul cisternei răsturnate.

„Este vorba despre aproximativ 50 de persoane evacuate din 30 de locuințe. Cele mai multe dintre acestea au mers la rude. O bătrână imobilizată la pat va fi dusă la Spitalul din Bârlad”, a explicat Lucian Stoica.

Viceprimarul a precizat că nu toți localnicii au fost de acord cu evacuarea, unii dintre ei fiind evacuați „mai mult cu forța”.

„Sunt scăpări de gaze pe la o supapă, se fac evacuări de către autoritățile locale. Șoferul autocisternei a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgență Bârlad cu traumatism toracic. Intervenția este încă în desfășurare și este condusă de către inspectorul șef al ISU Vaslui, colonel Oloeriu Ioan Cătălin”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Ads

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că pe DN 24A Murgeni-Bârlad, în apropierea localității Simila, județul Vaslui, o autocisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara suprafeței de rulare, fiind scurgeri din încărcătură în afara carosabilului.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate.

„Detașamentul Bârlad intervine la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni (sens giratoriu) unde o autocisternă s-a răsturnat pe o parte. Se deplasează 2 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD și 15 militari”, a transmis ISU Vaslui.

Ads