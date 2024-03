Conducerea Citigroup ia in calcul vanzarea companiei

Membrii conducerii Citigroup se intalnesc vineri pentru a discuta viitorul companiei dupa ce valoarea actiunilor s-au depreciat pana la minimele ultimilor 15 ani.

Potrivit unor surse care au dorit sa isi pastreze anonimatul, intreg boardul director aflat sub conducerea lui Win Bischoff si Richard Parsons se va intalni la New York pentru a lua in calcul vanzarea companiei in intregime sau pe bucati, scrie Wall Street Journal.

Joi, valoarea actiunilor bancii a scazut cu 26%, inregistrand totodata cea mai mare cadere din istoria bancii intr-o singura zi.

