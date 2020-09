STUDIU: Economia SUA a pierdut 16.000 de miliarde de dolari din cauza inegalitatilor intre rase in ultimii 20 de ani

"Daca Statele Unite ar fi redus prapastia rasiala a afroamericanilor in privinta salariului, locuintelor, educatiei si investitiile in urma cu 20 de ani, economia americana ar fi avut in plus 16.000 de miliarde de dolari", potrivit acestui studiu publicat joi, realizat de a treia cea mai mare banca americana."Reducerea lor azi ar permite cresterea PIB-ului american cu 5.000 de miliarde de dolari in urmatorii cinci ani", se arata in studiu.Citigroup a promis joi sa investeasca un miliard de dolari in urmatorii trei ani, in vederea unei reduceri a acestor inegalitati in bogatie.Jumatate dintre aceste fonduri urmeaza sa fie destinate ajutarii americanilor sa devina proprietari ai locuintei in care stau. De asemenea, urmeaza sa creasca investitiile in companii care apartin afroamericanilor.Alt obiectiv al bancii este sa ofere un acces mai bun la sistemul bancar si la credite comunitatilor de culoare, in contextul in care dificultatea afroamericanilor de a obtine un credit cu o dobanda corecta este denuntata adesea.Acest anunt este un ecou la apelul lansat vineri de catre un oficial al Bancii Centrale americane - Fed -, care a cerut lumii economiei si finatelor sa actioneze impotriva rasismului institutional.Evocand "inegalitati istorice si institutionale ale sistemului financiar", Raphael Bostic, care conduce filiala din Atlanta a Rezervei federale americane a deplans faptul ca bogatia gopodariei albilor ramane de zece ori mai mare celei a gopodariiei afroamericanilor - cam la fel ca in urma cu 100 de ani.El a denuntat "politica oficiala" a anilor de dupa al Doilea Razboi Mondial, care oferea un acces la imprumuturi imobiliare in functie de origine si, astfel, la o locuinta decenta si abordabila", una dintre principalele surse ale "disparitatii rasiale a bogatiei", care persista.Inegalitatile puternice din Statele Unite - istorice si exacerbate de criza - au fost repuse recent pe tapet de manifestatii care au izbucnit sub lozinca "Vietile celor de culoare conteaza" ("Black Lives Matter"), dupa moartea lui George Floyd, relansate de cazul Breonna Taylor, la Louisville in Kentucky.