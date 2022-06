City break în Barcelona. Ce poți vizita în numai trei zile FOTO

Barcelona este una dintre destinațiile care atrage cei mai mulți turiști anual, iar la câte obiective și activități există, ați putea petrece o lună de concediu în acest oraș fără să vă plictisiți.

Cu toate acestea, este un oraș care se mulează perfect și pe turismul de tip city break, iar turiștii ar rămâne surprinși să afle câte lucruri pot face în numai trei zile, potrivit postcardfromivi.com.

Ce poți vizita în Barcelona în 3 zile

Ziua 1

Plaza Catalunya

În prima zi în Barcelona vă puteți plimba prin cele mai populare cartiere ale orașului: Gotic și Eixample. Porniți din cea mai populară piață, Piața Catalunya. De acolo puteți merge în cartierul Gotic, cea mai veche parte a Barcelonei, ce încă mai are o parte din zidul construit în vremurile imperiului. Principalele puncte din cartierul Gotic sunt: ​​Catedrala din Barcelona, ​​Plaça Reial, Plaza de Sant Jaume și Podul Episcopului.

Cartierul El Born

Inițial un cartier medieval, El Born este în prezent una dintre cele mai faimoase zone din oraș, cunoscută pentru cafenelele, restaurantele, magazinele și viața de noapte. Este un cartier foarte pitoresc care are și câteva atracții care merită vizitate, cum ar fi Centrul Cultural El Born, Bazilica Santa María del Mar și Muzeul Picasso.

Piața La Boquería

După El Born, vă puteți îndrepta către Piața Boquería, o piață uriașă cu peste 300 de tarabe care oferă tot felul de produse. Aici puteți lua un prânz rapid și vă puteți încărca bateriile pentru a continua turul Barcelonei.

Casa Batlló

Unul dintre lucrurile care face Barcelona atât de faimoasă este arhitectura lui Gaudí. Pentru după-amiaza acestei prime zile, puteți vizita Casa Batlló, una dintre cele mai cunoscute capodopere ale sale, situată pe Avenida Paseo de Gracia. Ar trebui să vă cumpărați biletul în avans pentru a evita cozile (mai ales dacă călătoriți în timpul verii).

Paseo de Gracia

Pentru a încheia prima zi în Barcelona, vă puteți plimba de-a lungul Paseo de Gracia, unde se află magazinele celor mai cunoscute branduri. Veți vedea, de asemenea, unele dintre cele mai frumoase clădiri moderniste din oraș.

Ziua 2: Întâlnire cu Gaudi

Sagrada Familia

Începeți această a doua zi în Barcelona vizitând cel mai faimos punct de reper al Barcelonei. Sagrada Familia este capodopera lui Gaudí a cărei construcție a început în 1882 și continuă. Este punctul culminant al operei lui Gaudí și în designul său puteți vedea expus stilul său. Sagrada Familia este vizitată de mii de turiști în fiecare zi, așa că este necesar să vă rezervați biletul în avans deoarece capacitatea este limitată.

Parcul Güell

După ce ați vizitat cea mai faimoasă clădire a lui Gaudí, continuați să îi admirați munca vizitând Parcul Güell. Acest parc public de peste 17 hectare a fost proiectat de Gaudí și veți găsi mobilier, poteci și sculpturi proiectate de arhitect. Este cu adevărat un parc unic și trebuie văzut.

Cartierul Gracia

După ce ați vizitat Park Güell, vă puteți plimba prin cartierul în care se află, Gracia. Acest cartier este unul dintre cele mai pitorești din Barcelona și aici puteți găsi o altă clădire marca Gaudi: Casa Vicens, prima casă proiectată de arhitect.

Montjuïc

Pentru a încheia a doua zi în Barcelona, ​​luați metroul până la Plaza España. De acolo mergeți până la Fântâna Magică din Montjuic, din piața Carles Buïgas, unde are loc un spectacol de lumini, apă și muzică. Chiar în fața fântânii se află Palatul Național, o clădire frumoasă care găzduiește Muzeul Național de Artă al Cataloniei.

Ziua 3

Casa Milà (La Pedrera)

Începeți ultima zi în Barcelona pe Avenida Paseo de Gracia pentru a vizita La Pedrera de Gaudí. Acoperișul clădirii este deschid pentru turiști. La Pedrera a fost construită în 1912 și este unul dintre cele mai vizitate locuri din oraș, așa că cel mai bine este să rezervi biletele în avans.

Palau de la Música Catalana

După La Pedrera, puteți merge pe jos până la Palau de la Música Catalana, una dintre cele mai faimoase clădiri moderniste din Barcelona. Este construită în 1908 și proiectată de arhitectul Lluís Domènech i Montaner. De asemenea, puteți participa la un spectacol muzical la palat.

Arcul de Triumf

După ce ați văzut Palau, mergeți spre arcul de triumf. Acest monument a fost proiectat ca intrare principală la Expoziția Universală de la Barcelona din 1888. Este un loc grozav pentru a face fotografii și a vă odihni un timp.

Parc de la Ciudatella

Dacă mergi de la Arcul de Triumf în linie dreaptă vei ajunge la intrarea Parc de la Ciutadella, o zonă verde uriașă în mijlocul orașului. Parcul este ideal pentru plimbări: are grădini, spații de odihnă, câteva clădiri incredibile, lacuri, muzee, sculpturi și fântâni.

La Barceloneta

Pentru a vă încheia călătoria la Barcelona, ​​mergeți pe plaja Barceloneta pentru a vedea apusul. Veți găsi multe restaurante și baruri în această zonă pentru a lua cina și a vă lua rămas bun de la Barcelona.

