Unde mai poți merge într-un city break ieftin: "Prețurile la biletele de avion sunt destul de mari"

Unii români și-au luat gândul de la vacanțe în încercarea de a face față cheltuielilor prea mari. Alții se limitează la un concediu sau două pe an.

Cei care își permit în continuare plecări de câteva zile se plâng de prețurile mari și speră să găsească oferte mai bune.

Este cazul unui român care cere idei de destinații pentru un city break care să se încadreze într-un buget de 500 de euro. Cu această sumă ar vrea să plătească biletele de avion și cazarea. Acesta a indicat și locurile bifate până acum, într-o postare pe Facebook.

"Prețurile la biletele de avion sunt destul de mari"

"Vă rog, îmi puteți da idei de o destinație pentru un city break, pentru luna august, care s-ar putea încadra la un preț până în 500 EUR/ persoană (cazare și bilete avion)?

Am fost în Barcelona, Valencia, Roma, Bari, Coasta Amalfi, Lago di Garda, Atena, Praga, Paris, Viena, Istanbul. Ne-ar fi plăcut foarte mult Londra, dar prețurile la biletele de avion sunt destul de mari, iar în Lisabona cred ca la fel. Poate mai sunt și alte idei", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Puneți într-o aplicație de biletele datele și lăsați necompletata destinația"

În comentarii, acesta a primit mai multe sugestii de la membrii grupului. Cineva îi propune să folosească o aplicație pentru a avea mai multe opțiuni.

"Puneți într-o aplicație de biletele datele și lăsați necompletata destinația, și vedeți ce găsiți ieftin. Posibil să găsiți mai ieftin cu o lună înainte, dar în Londra cred că e scumpă și cazarea și transportul și mâncarea, nu doar biletele, biletele poate se mai ieftinesc, cazare, etc nu cred. Pisa și vedeți Florența și 5 terre. Bologna și puteți vedea San Marino. Brussels Charlerois și vedeți Bruges și altele prin Belgia, Olanda și e și mai răcoare vara."

Unii pun la îndoială că ar putea ajunge suma anunțată.

"În august cu avion, cazare și mâncare, 500 de pers? Hmmm"

"Eu cu mai puțin de 500£ am mers 4 zile în Paris de Crăciun 2 persoane, cazare plus avion, se poate".

"Baden-Baden Germania! Aeroportul Karlsruhe Baden-Baden aproape, au Therme, Casino, Teatru, paradis verde în apropiere, posibilitatea vizitārii Karlsruhe și Strasbourg (sunt ușor accesibile cu trenul sau Flixbus)."

"Sau chiar Strasbourg, un oraș superb, cazări mai ieftine decât în Freiburg sau Baden-Baden, însă cu acces facil către acestea din urmă, iar dacă aveți copii nu ratați Europa Park."

"Craiova a mai rămas."

"Nisa, Monaco, Cannes. Toată coasta de azur... E bestială".

"Budapesta. E tren"

O altă idee exclude avionul, pentru prețuri mai mici.

"Poți încerca wizz pe Basel și de acolo către Colmar și Strasbourg".

"La Ryanair sunt bilete ieftine către Genova. Pe lângă orașul în sine, puteți vizita și Portofino și Cinque Terre."

"Oslo, Budapesta, Sibiu".

"Budapesta. E tren. Și ai ce vedea și te relaxa."

"Fiind vorba de august, o luna foarte călduroasă, trebuie să mergeți ori undeva la plajă, să va puteți răcori la nevoie, ori prin nordul Europei (Suedia, Norvegia, Italia - zona Como)."

"Bologna, de unde se poate merge și la Ravenna."

"În Cipru găsești bilete ieftine la Ryanair și cazare decentă...La fel și Albania la Wizz e o destinație de luat în calcul".

"Sicilia (Catania) sau Budapesta.

Batumi (Georgia) - am citit chestii faine despre această destinație dar trebuie să te documentezi bine înainte de a zbura acolo.

Salonic/ Kavala poate te încântă."

"În loc de Lisabona,încercați Porto și din Porto trenul spre Lisabona.

Sau

Bilet de avion până în Dortmund și de acolo alt avion (prețuri ok)".

"Belgrad, dacă va luați biletele de avion din timp"

"Vă recomand Malta, Burges, Nisa, Palermo, Genova."

"Bilete pentru Londra caută cu aterizare pe Luton, direct din aplicația wizzer...Londra e scumpă la restul...bilete poate prinzi bune la preț."

"Belgrad, dacă va luați biletele de avion din timp, le puteți găsi și la 150-170 dus întors fără bagaj de cala. Cazarea este cam în jur de 80 euro pe lângă centru luată din timp."

"Caută pe skyscanner cu destinația “toată lumea” și vei găși variante.

Cu plecare din București ai zbor către Salonic sub €50, Milano & Veneția sub €80, Zadar în Croația €100, Tirana €40, Paris €100, Izmir €80…"

"Madrid- 160 euro cu lot, cazare 3 nopți 180 euro/2 = 90, o zi madrid, una excursie cu get ur guide 45 € segovia, toledo, avila. Puteți, dacă sunteți “alergători” să luați și un zbor de dimineață până seară cu 60-70 euro să mergeți la granada și să vedeți al hambra."

"Pentru Londra puteți găsi și zboruri mai ieftine, dar restul este extrem de scump. Ne-am întors acum 2 zile și nu mai fuseserăm de câțiva ani buni, deci ne-au uimit prețurile. Budapesta vi se pare banală? Noi am fost ultima dată anul trecut și ne-a plăcut. Ar mai fi Pisa cu Florenza și Cinque Terre: foarte frumoase și prețuri decente față de Londra sau Paris. Vacanță frumoasă!"

