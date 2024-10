Ciucă dezvăluie că s-a întâlnit, alături de Nicușor Dan, într-un cadru informal, cu oameni de afaceri. Ce au discutat

Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă, anunță, în seara de luni, 21 octombrie, că s-a întâlnit, "alături de primarul Capitalei, Nicușor Dan", cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Ciucă precizează că discuția s-a purtat "într-un cadru informal", fără a indica precis locul întâlnirii.

"Alături de primarul Capitalei, Nicușor Dan, am discutat într-un cadru informal cu reprezentanți ai mediului de afaceri despre importanța unui cadru fiscal predictibil. Am reiterat că mediul de afaceri reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre și că debirocratizarea va rămâne o prioritate. România are nevoie de un climat investițional stabil și de încredere, iar dialogul constant între autorități și antreprenori este esențial pentru a asigura acest lucru", a scris Nicolae Ciucă într-o postare pe Facebook.

Ciucă nu precizează limpede dacă a făcut aceste promisiuni în calitate de președinte al Senatului sau în calitate de candidat la Președinția României. După cum se știe, PNL a anunțat deja că nu mai dorește o alianță la guvernare împreună cu PSD, după alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024.

Pe de altă parte, în privința alegerilor prezidențiale, Nicolae Ciucă este candidat, dar nu este sigur că va intra în turul al doilea.

Ads