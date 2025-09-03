Alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să fie în noiembrie, susține Ciucu. "Următorul primar va fi un primar de sacrificiu", spune prim-vicepreședintele PNL

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primar al Sectorului 6, a declarat că alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei "ar trebui să fie anul acesta, în noiembrie".

Ciucu a emis această opinie în seara de 3 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Ciucu a confirmat că putea fi candidatul PNL la aceste alegeri, însă a avertizat că "nu este o fericire să fii primar general" și a estimat că, la Capitală, "următorul primar va fi un primar de sacrificiu".

Ciucu a avertizat însă că el "are treabă" în funcția de primar al Sectorului 6 și că, dacă eventual alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi amânate pentru anul 2026, el, personal, va refuza să candideze la funcția de primar general.

Ciucu a subliniat că speră ca Sorin Grindeanu, liderul PSD, să anunțe, poate chiar în prima ședință a coaliției de guvernare, că s-a decis să respecte legea care obligă la organizarea de alegeri pentru ocuparea funcției vacante de primar general și, drept urmare, aceste alegeri să se desfășoare în cel mai scurt termen posibil, adică în noiembrie.

Ciucu a reafirmat punctul de vedere al PNL, acela că nu există un acord cu PSD privind un candidat comun PNL - PSD la funcția de primar general.

Pe de altă parte, întrebat de moderator de ce contracandidat s-ar teme mai mult - de Cătălin Drulă (USR) sau de Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu a evitat să răspundă, motivând că el încă nu e candidat.

