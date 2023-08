Probleme mari pentru Roxana Ciuhulescu. Fiica ei a fost operată pe banii donați de oameni pentru că soțul milionar s-a opus intervenției

Roxana Ciuhulescu, cunoscută ca fiind vedeta cu cele mai lungi picioare din România, trece prin clipe grele, din cauza unor probleme de sănătate pe care le are fiica sa din prima căsătorie.

Ana, rezultată din relația cu fostul soț Mihai Ivănescu, a suferit o intervenție la coloană, care însă n-a fost lipsită de peripeții.

„Suntem internate și vom rămâne în spital opt zile. Sunt cu ea aici și voi sta cu ea toată perioada, până marți, când va fi externată. Este copilașul meu și are nevoie de mama ei.

În urmă cu trei ani, în 2020, fiica mea a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Ana a purtat inclusiv un corset special 24 de ore din 24 și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, dar problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de scolioză severă, care a evoluat de la 34 la 64 de grade. Viața fiicei mele a ajuns să fie pusă în pericol, iar intervenția chirugicală, care a durat 9 ore, a fost absolut necesară.

În caz contrar, dacă nu o acceptam, riscurile ar fi fost înfiorătoare: de la deformarea mersului Anei și probleme ale bazinului, până la perforarea organelor interne și dureri inimaginabile.

În plus, Ana și-a dorit enorm operația, nu mai suporta corsetul. I-au ajuns doi ani de purtat zi si noapte”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru cancan.ro.

Ads

„Operația Anei a fost făcută de medicul Alexandru Thiery, unul din cei mai buni medici în chirurgie spinală de copii din Europa și a fost realizată la spitalul Monza. Medicul s-a folosit de cea mai înaltă chirurgie robotizată, Mazor. Cu o precizie de 99,9%. I-au fost montate două tije prinse cu 22 șuruburi. O curbură a coloanei de 64 grade a fost dusă la 0. Era vorba de o coloană în S, cu 64 grade sus, 40 jos. Copilul avea de o lună și dureri de coaste, dormea foarte prost, respira dificil, motiv pentru care s-a intervenit în regim de urgență.

Cea mai mare susținere am avut-o de la dl Vlad Plăcintă, directorul asociației Salvează o inimă. A fost o campanie realizată de ei și cu ajutorul oamenilor, am reușit s-o aduc pe Ana la operație. Am o profundă recunoștință pentru acești OAMENI, le mulțumesc din inimă și mă rog pentru ei.

Când nu credeam că am de unde să susțin costurile operației, a apărut acest înger, Vlad Plăcintă. Nu l-am întâlnit niciodată, doar la telefon ne-am auzit. Intervenția chirugicală a fost achitată integral, de asociație”, a mai spus ea.

Ads

Roxana Ciuhulescu nu a ascuns faptul că tatăl fiicei sale, Mihai Ivănescu, de care a divorțat după o căsnicie ce a durat zece ani, nu a trecut nici măcar un minut, pe la spital. Mai mult, deși e milionar, acesta a refuzat să-i plătească intervenția chirugicală fiicei sale, care costa în jur de 22.000 de euro:

„I-am zis că operația ne costă 21.500 de euro, plus alte cheltuieli cu analizele (RMN, ecografii, etc). Nu a vrut să audă de operație, a zis că el o duce la nu știu ce clinică să-i facă corset. Păi fetița purta corset de 2 ani! N-a venit nici la spital. I-a dat doar un mesaj. Și nici nu va veni. Că nu vrea. Nu-l împiedica nimeni să vină s-o vadă sau să-i trimită măcar un buchet de flori. Altceva nu mai comentez. E alegerea lui.

A fost vizitată de câteva prietene. Dar și frățiorul a fost la ea. Silviu (n.r. actualul soț al Roxanei) e aproape în permanență cu noi, a fost pilonul meu cât Ana a fost în operație”.

Ads