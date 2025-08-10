O femeie a dispărut în timp ce se afla la cules de ciuperci. Mai multe echipaje de jandarmi și salvamontiști o caută

Mai multe echipe caută o femeie de 59 de ani care s-a rătăcit în timp ce era la cules de ciuperci în județul Bistrița-Năsăud.

”Un echipaj de prim ajutor SMURD, SVSU, un echipaj al Serviciului Județean Salvamont Bistrița-Năsăud și un echipaj din cadrul Jandarmeriei Bistrița caută o femeie rătăcită în pădure”, anunță, duminică, ISU Bistrița-Năsăud.

Sursa citată a precizat că femeia are 59 de ani și se afla la cules de ciuperci.

Ea a dispărut din zona localității Budacu de Sus, zona Trei Hotare.

În Bistrița-Năsăud activitatea de culegere a ciupercilor este una tradițională. Autoritățile atrag atenția că au mai fost cazuri în care oamenii au consumat ciuperci otrăvitoare culese din pădure.

Medicii atrag atenția asupra faptului că consumul de ciuperci otrăvitoare este extrem de toxic, existând inclusiv posibilitatea decesului sau a comei.

Intoxicațiile cu ciuperci se produc accidental, prin consumarea de ciuperci recoltate din flora spontană și sunt cauzate atât de necunoașterea ciupercilor cât și de fenomenul de încrucișare cu spori între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare.

Nu există semne sigure de identificare a ciupercilor, bazate pe aspect, loc de creștere, miros sau pe faptul că animalele se hrănesc cu ele (uneori și acestea le mănâncă accidental și prezintă aceleași simptome grave), potrivit DSP.

Pe de altă parte, pot fi atacate de melci, viermi sau alte insecte, fără ca acest lucru să arate că sunt toxice.

De asemenea, există specii de ciuperci necomestibile care își schimbă într-o oarecare măsură aspectul, devenind asemănătoare cu unele specii comestibile. Foarte important: nu există niciun test care să permită recunoașterea imediată a unei specii toxice de ciuperci. Semnele intoxicației cu ciuperci pot apărea de la câteva minute de la consum până la 3-6 ore sau chiar mai mult. Gravitatea intoxicației depinde de specia de ciuperci ingerate, de cantitatea consumată și de vârsta consumatorilor. Copiii, vârstnicii și bolnavii cronici sunt mult mai sensibili. Manifestările apar chiar și la consumul unor cantități mici sau doar a sosului în care acestea au fost preparate, astfel că uneori o singură ciupercă este de ajuns pentru a contamina mâncarea.

Semnele intoxicației se manifestă prin:

greață, vărsături

dureri abdominale

scaune cu sânge și mucozități

sete, uscăciunea gurii sau salivare abundentă

transpirație

slăbiciune generală, amețeli

creșterea frecvenței respirației și a pulsului

scăderea tensiunii arteriale

creșterea temperaturii corpului

tulburări de vedere

furnicături ale extremităților.

În cazul intoxicațiilor grave pot apărea:

pierderi de conștiință,

halucinații, delir, convulsii, colaps, comă.

