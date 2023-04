Cum a ajuns România TV "monstrul sordid care pretinde că livrează jurnalism". Factorii care au încurajat politica linșajului televizat

Postul de televiziune România TV este obiectul unui protest colectiv însemnat, după difuzarea în ultimele zile a unui serial denigrator la adresa jurnalistei Iulia Marin, dispărută la vârsta de doar 32 de ani.

Un rezumat al evenimentelor care au stârnit indignare al nivel național a fost realizat de jurnalista Mona Dârțu, într-o postare pe Facebook:

"În emisiuni succesive din datele de 19/20/21 aprilie, România TV (RTV) a ajuns la concluzia - prin cele afirmate de moderatorul Victor Ciutacu și de invitații acestuia - că Iulia nu ar fi avut dreptul/competența de a-și face meseria de jurnalist pentru că suferea de afecțiuni psihice (despre care chiar ea a scris atât pe contul său de Facebook și pe propriul blog).

Că ar fi fost “folosită și lăsată să moară” de redacțiile în care a lucrat. “N-aș lăsa un om cu probleme psihice să lucreze la mine”, a spus unul dintre invitați. “Oamenii ăia sunt tulburați psihic, produceau materiale de presă. Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine”, a spus altul

La 20 aprilie, peste 2.000 de redacții, asociații profesionale, ONG-uri, jurnaliști, psihoterapeuți, personalități publice și cetățeni au semnat un apel [2] prin care cer Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNDC) să acționeze pentru a sancționa “discursul practicat de postul de televiziune România TV, care incită la ură și discriminare față de persoanele cu probleme de sănătate mintală” (în cazul nostru, față de o persoană “care nu se mai poate apăra: jurnalista de 32 de ani Iulia Marin, care a decedat acum câteva zile”)

Atât CNA cât și CNDC au anunțat public că vor analiza cazul.

La 22 aprilie, RTV și-a comunicat, pe propriul site, “poziția oficială”. În esență, RTV îl acuză pe Cătălin Tolontan și întreaga redacție Libertatea - în mod direct și explicit - că ar fi determinat-o pe Iulia Marin să-și ia viața", arată Mona Dârțu, într-un rezumat al evenimentelor.

Printre cei care critică virulent politica editorială a televiziunii se numără și Emilia Șercan. Jurnalista analizează, într-o intervenție publică, factorii care au condus la menținerea pe piață a postului TV și a dezvoltării de către directorii de programe a unei adevărate politici a linșajului televizat.

"Nu doar protecția constantă oferită de CNA, ci și lipsa de reacție a oamenilor călcați în picioare, striviți și asasinați moral de România TV a făcut ca această televiziune să fie monstrul sordid de astăzi, care pretinde că livrează jurnalism.

Pe de-o parte, CNA.

Instituția care ar trebui să fie garantul aplicării legii audiovizualului, un organism în care numirile se fac politic, este cel mai eficient protector pe care RTV și l-ar putea dori și l-ar putea avea.

Partea din ședințele publice ale CNA, în care se discută reclamațiile sau autosesizările la adresa canalului, reprezintă o dezgustătoare și deșănțată arie a victimizării pe care o interpretează Roxana Niculescu, directoarea de programe postului.

Apoi intră în scenă membrii CNA. Cei de bună-credință propun, de regulă, o amendă mare, spre maximul prevăzut de lege. Cei care țin spatele România TV propun o amendă mică, de regulă spre minimul prevăzut de lege.

Un al treilea membru intervine cu o mediere, în numele deblocării decizie, și propune o amendă de mijloc, astfel încât mai mereu sancțiunile sunt mai mici decât cele pe care RTV le-ar merita pentru derapajele sale.

Exact așa s-a întâmplat în cazul plângerii pe care am făcut-o împotriva RTV după ce a afirmat că în spatele meu se află interese rusește după ce am scris că jalnicul dr. Ciucă e un plagiator. Inițial amenda propusă a fost de 100.000 de lei, altcineva a propus 30.000 de lei și s-a votat, în final, o sumă "intermediară", de 50.000.

De partea cealaltă, oamenii striviți moral de RTV.

Acest canal a prins curaj și a ridicat nivelul de infamie, de abjecție, de ticăloșie la un nivel de neimaginat pentru că oamenii călcați în picioare, asasinați moral zi de zi și seară de seară nu l-a dat în judecată.

Politicienii preferă să închidă ochii constant sperând că astfel nu vor fi striviți și mai rău, iar oamenii ceilalți așteaptă să treacă valul de infamie îndreptat împotriva lor.

Eu nici nu am închis ochii, și nici nu am lăsat valul de infamie să treacă. Am dat RTV în judecată și am câștigat în primă instanță. Aștept apelul și recursul.

Atâta timp cât lumea, politicieni sau nu, nu va acționa în judecată acest canal tv, RTV nu se va opri. Va continua să practice ticăloșie deghizată în presă.

Sper că acum, după publicarea acelei revoltătoare poziții oficiale a RTV în cazul Iulia Marin, Cătălin Tolontan va da în judecată RTV.

Afirmația „Iulia Marin a fost ajutată. De către Cătălin Tolontan, de către colegi (așa cum a scris chiar ea pe Facebook). Numai că… a fost ajutată să se sinucidă” este scandaloasă și aiuritoare.

Sper să dea în judecată RTV nu numai în nume personal, ci și în numele redacției, a colegilor acuzați alături de el că au ajutat-o pe Iulia să se sinucidă.

CP Scott, editor The Guardian acum un secol, spunea „Comentariile sunt libere, faptele sunt sacre”", scrie Emilia Șercan pe Facebook.

Pentru aceste afirmații RTV trebuie să răspundă.