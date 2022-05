Unii dintre civilii care au fost evacuați din buncărele oțelăriei Azovstal spun că s-au speriat atat de tare încât atunci când au început bombardamentele au vrut să iasă afară, deși riscau să moară.

O femeie a relatat pentru BBC traumele prin care au trecut când rușii au început să lovească în uzină.

Natalia spune că nu era suficient oxigen în adăpostul anti-bombă și oamenii au fost nevoiți să urce treptele spre ieșire pentru a putea găsi un loc unde să respire corect.

„Mi-a fost teamă să ies și să respir puțin aer curat”, își amintește ea.

Ea spune că oamenii au venit la adăpostul anti-bombe din proprie inițiativă „pentru a ne salva pe noi înșine”.

Dar, pe măsură ce au auzit bombardamentele apropiindu-se, oamenii s-au speriat din ce în ce mai mult și au încercat să părăsească adăpostul.

”Când obuzele au început să aterizeze acolo, am crezut că inima mea se va opri”, a spus Natalia, una dintre femeile care au fost evacuate din uzina Azovstal.

Ea a povestit că aproximativ 11 persoane au vrut să iasă din adăpost, dar au fost oprite la ieșire de oameni care le-au spus că nu pot pleca pentru că soldații ruși îi vor împușca.

„Imaginați-vă... pe propriul risc, cu copiii lor mici, sub bombardament, s-au dus la punctul de ieșire și acolo li s-a spus – ”nu, nu vă lăsăm afară, nu vă putem risca viața așa”

Natalia își amintește ușurarea când a ajuns în autobuzul de evacuare împreună cu soțul ei.

Ea i-a spus: „Vasia, nu va trebui să mergem la toaletă cu lanterna și nu va trebui să folosim o geantă”.

În Mariupol s-ar mai afla 100.000 de civili, mulți dintre ei aflându-se încă în subsolurile uzinei Azovstal.

Un grup de aproximativ 100 de civili care s-au ascuns în uzina siderurgică Azovstal, asediată de Mariupol, a părăsit în cele din urmă locul după negocieri intense care au implicat ONU și Crucea Roșie.

Evacuation of civilians from Mariupol Azovstal began. A first group of 100 evacuees on the way to Zaporizhzhia. It is hard to imagine what these women and children went through in those two months. pic.twitter.com/6mpe2OLEQD