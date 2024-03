Mai mulți civili care așteptau ajutoare alimentare ar fi fost fost uciși în Gaza, de armata israeliană VIDEO

Cel puțin 19 persoane au fost ucise și 23 au fost rănite în urma unui atac al armatei israeliene. Aceștia așteptau ajutor umanitar la un sens giratoriu cunoscut ca loc pentru împărțirea alimentelor. Informațiile au fost făcute publice de Biroului de Presă al Guvernului din Gaza, citat de CNN

„Armata de ocupație și tancurile au deschis focul cu mitraliere asupra oamenilor înfometați care așteptau saci cu făină și ajutor într-un loc îndepărtat, care nu reprezenta o amenințare pentru ocupație”, a transmis Biroul de Presă al Guvernului din Gaza.

Forțele de Apărare Israelului (IDF) au declarat că rapoartele care susțin că au atacat zeci de locuitori din Gaza într-un convoi de ajutor sunt incorecte și că vor reveni cu informații exacte despre presupusul incident.

Sensul giratoriu Kuweit din orașul Gaza a devenit cunoscut ca o zonă în care camioanele de ajutor distribuie alimente, atrăgând mulțimi de oameni disperați după provizii.

Oamenii morți și răniți au fost duși la spitalul Baptist Al-Ahli, la est de orașul Gaza, potrivit atât autorităților din Gaza, cât și jurnalistului local Khader Al-Za'anoun, care lucrează pentru CNN pe teren.

Injuries from Kuwait Square in southern Gaza to Kamal Adwan Hospital after the Israeli occupation targeted aid recipients.

